मुसलमानों के कंधों पर कब तक यादव परिवार CM बनेगा? मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश से की ये मांग
संक्षेप: अखिलेश यादव के बरेली दौरे से पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश अगर सच में मुस्लिमों के वोट चाहते हैं तो उन्हें 2027 के चुनाव में किसी मुसलमान चेहरे को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के 13 नवंबर को बरेली दौरे से पहले आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। मौलाना ने कहा कि कब तक मुसलमानों के कंधों पर सवार होकर यादव परिवार सीएम बनेगा। अखिलेश यादव अगर सच में मुस्लिमों के वोट और समर्थन का सम्मान करना चाहते हैं तो उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी मुसलमान चेहरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए।
मौलाना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 20 प्रतिशत मुसलमानों 7 प्रतिशत यादवों और 5 प्रतिशत अन्य समाजों ने मिलकर मुलायम सिंह यादव को कई बार मुख्यमंत्री बनाया और एक बार अखिलेश यादव को भी। मगर जब से अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान संभाली है तब से शिवपाल यादव और आजम खां जैसे नेताओं को हाशिए पर डाल दिया गया, जिससे समाजवादी पार्टी को कई चुनावों में करारी हार झेलनी पड़ी।
20 प्रतिशत आबादी के हक में आये अखिलेश यादव
मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि 20 प्रतिशत मुसलमानों के कंधों पर सवार होकर यादव परिवार कब तक मुख्यमंत्री बनता रहेगा? अब मुसलमानों की बारी है। मौलाना ने अखिलेश यादव से मांग की कि सपा कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर मुसलमान मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव पास करें। मौलाना ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी का पूरा ढांचा मुसलमानों पर टिका है, मगर सत्ता में आने के बाद पार्टी ने मुसलमानों को न तो टिकटों में उचित हिस्सेदारी दी और न ही नेतृत्व में जगह।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 2027 में आबादी के अनुपात में टिकट नहीं दिए गए तो सपा के अंदर ही बगावत हो जाएगी। अखिलेश यादव द्वारा मुस्लिम घरों में खाना खाने पर तंज कसते हुए मौलाना रज़वी ने कहा किसी एक व्यक्ति के घर चले जाने या खाना खा लेने से पूरी कौम का भला नहीं हो सकता। आज का मुसलमान जागरूक और पढ़ा-लिखा है, वह सब कुछ समझता है।