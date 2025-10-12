Hindustan Hindi News
maulana s wife and two daughters murdered in mosque by two minors baghpat incident revealed

मौलाना की बीवी और दो बेटियों की मस्जिद में दो नाबालिगों ने की हत्या, वजह जान हैरान रह जाएंगे आप

जैसे ही मौलाना देवबंद के लिए निकले, नाबालिग छात्र ने अपने एक साथी को बुला लिया। दोनों ने मिलकर मौलाना की पत्नी और बेटियों की हत्या करने की साजिश रची ओर फिर घर से छुरी और हथौड़ा लेकर आए। दोपहर करीब एक बजे दोनों ने कमरे में सो रही मौलाना की पत्नी इसराना, बेटी सुमैय्या और सोफिया पर हमला बोल दिया।

Ajay Singh संवाददाता, बागपतSun, 12 Oct 2025 09:32 AM
Tripal Murder in Baghpat: उत्तर प्रदेश के बागपत में शनिवार दोपहर एक मस्जिद की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में रहने वाले मौलाना की पत्नी और दो मासूम बेटियों की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई थी। शनिवार की देर रात पुलिस ने इस वारदात का खुलासा कर दिया। दो नाबालिग छात्रों ने इस कांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है। पूछताछ में उन्होंने इस तिहरे हत्याकांड की जो वजह बताई है वो हैरान करने वाली है। छात्रों ने मस्जिद के मौलवी से डांट और पिटाई का बदला लेने के लिए ये वारदात की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पढ़ाई ठीक से न करने पर मौलाना पिटाई करता था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल बरामद कर लिया है।

बागपत के गांगनौली गांव की बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ाने और बच्चों को दीनी तालीम देने वाले मौलाना इब्राहिम मूल रूप से शामली के सुन्ना गांव के रहने वाले हैं। वह पत्नी इसराना (उम्र 32 वर्ष) और दो बेटियों पांच वर्षीय सोफिया और दो वर्षीय सुमय्या के साथ मस्जिद परिसर में ही ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में रहते थे। शनिवार को मौलाना देवबंद में होने वाले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। घर पर पत्नी और दोनों बेटियां थीं। गांव के काफी बच्चे मस्जिद में तालीम लेने जाते थे। ठीक से पढ़ाई न करने पर मौलाना अक्सर दो नाबालिगों की पिटाई कर दिया करते थे। शनिवार को भी मौलाना ने एक नाबालिग की पिटाई की थी। जिससे नाबालिग क्षुब्ध हो गया था।

बताया जा रहा है कि जैसे ही मौलाना देवबंद के लिए निकले, तो उस नाबालिग ने अपने एक साथी को बुला लिया। दोनों ने मिलकर मौलाना की पत्नी और बेटियों की हत्या करने की साजिश रची ओर फिर घर से छुरी और हथौड़ा लेकर आए। दोपहर करीब एक बजे दोनों मस्जिद पर पहुंचे। उन्होंने कमरे में सो रही मौलाना की पत्नी इसराना, बेटी सुमैय्या और सोफिया पर हमला बोल दिया। छुरी और हथौड़े से वार कर उन्होंने तीनों की हत्या कर दी। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि हत्यारोपी नाबालिगों में से एक सीसीटीवी कैमरे बंद करता नजर आया था। इसके बाद उससे पूछताछ की गई, तो उसने साथी का नाम बताते हुए घटना का खुलासा कर दिया। एसपी ने बताया कि दोनों आरोपी नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है।

घटना के बाद पुलिस पर भड़का था आक्रोश

शनिवार दोपहर जब गांव के कुछ बच्चे पढ़ने के लिये मौलाना के कमरे पर पहुंचे तो खून से लथपथ इसराना का शव जमीन पर जबकि बेटियों के शव चारपाई पर पड़े थे। तीनों के सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया था। महिला के गले पर किसी धारदार हथियार से वार के निशान भी थे।

तिहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही एसपी और एएसपी बागपत भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने गाड़ियों को घेर लिया। वारदात की जानकारी पर जुटे लोग गुस्से में थे। ग्रामीणों ने शव नहीं उठाने दिया और पुलिस से धक्का-मुक्की करते हुए मस्जिद का गेट बंद कर दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों की वर्दी भी फट गई। पुलिस ने किसी तरह हालात को संभाला और सूचना देकर मौलाना को गांव बुलवाया। मेरठ से डीआईजी भी मौके पर पहुंचे। खुलासे को पांच टीमों का गठन किया गया। पुलिस को सीसीटीवी की डीवीआर की जांच में एक 14 वर्षीय नाबालिग कैमरों को बंद करता नजर आया।

