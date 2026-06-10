मस्जिद के मदरसा की छात्रा के साथ मौलाना ने किया रेप, पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा
यूपी के फिरोजाबाद में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां मौलाना ने मस्जिद के मदरसा की छात्रा के साथ रेप किया। इमाम बुधवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मस्जिद के मदरसा की छात्रा के साथ रेप किया है । रामगढ़ थाना क्षेत्र में मस्जिद से पानी लेने गई किशोरी से दुष्कर्म करने वाला इमाम बुधवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया। सूचना मिलने पर एसपी सिटी और सीओ सिटी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने उसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। जहां उसका उपचार चल रहा है।
रामगढ़ क्षेत्र की रहने वाली एक 14 वर्षीय किशोरी जन्नती मस्जिद के मदरसा में उर्दू पढ़ने के लिए जाती थी। वह रविवार दोपहर मस्जिद में लगे आरओ वाटर मशीन से ठंडा पानी लेने के लिए गई थी। उसी दौरान इमाम जाकिर हाफिज पुत्र बाबू खां निवासी दीदामई नूर नगर ने अकेला देखकर उसे जबरन पकड़ लिया था और मुंह दबाकर अपने कमरे में ले गया था। उसने किशोरी से दुष्कर्म किया। किशोरी ने विरोध किया तो इमाम ने उसका मुंह बंद कर लिया था और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था।
पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। एसएसपी आदित्य लांग्हे ने इमाम की गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन किया था। पुलिस टीमें उसकी तलाश करने में जुटी थीं। इसी क्रम में बुधवार सुबह इलाका पुलिस को सूचना मिली कि इमाम कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी। पुलिस को नजदीक आता देखकर इमाम मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस टीम ने जबावी फायरिंग की तो वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया।
कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए
मुठभेड़ होने के बारे में जानकारी मिलने पर एसपी सिटी रवि शंकर प्रसाद, सीओ सिटी प्रवीन तिवारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने उसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। थाना प्रभारी संजीव कुमार दुबे ने बताया कि इमाम ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। जिसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है।
शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण मुकदमा दर्ज
वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज में बालिग होने पर शादी का झांसा देकर साथी छात्र बीते दो साल से नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करता रहा। बालिग होने पर आरोपी ने छात्रा के साथ शादी करने से इंकार कर दिया। मामला परिजनों तक पहुंचा तो दहेज में पांच लाख रुपये व अन्य सामान मिलने के बाद शादी करने की बात कही। छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ यौन शोषण, पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है।पीजीआई थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली युवती दो साल पहले मोहनलालगंज के निजी स्कूल में हाईस्कूल की छात्रा थी। उस समय वह नाबालिग थी। उसकी दोस्ती साथ पढने वाले मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के शिवढरा में रहने वाले गौरव से हो गई। साथी छात्र ने बालिग होने पर शादी का झांसा देकर दो साल तक छात्रा का यौन शेषण करता रहा। अब छात्रा बालिग हो गई तो उसने युवक से शादी करने की बात कही तो आरोपी मुकर गया।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें