मस्जिद के मदरसा की छात्रा के साथ मौलाना ने किया रेप, पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा

यूपी के फिरोजाबाद में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां मौलाना ने मस्जिद के मदरसा की छात्रा के साथ रेप किया। इमाम बुधवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया।

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मस्जिद के मदरसा की छात्रा के साथ रेप किया है । रामगढ़ थाना क्षेत्र में मस्जिद से पानी लेने गई किशोरी से दुष्कर्म करने वाला इमाम बुधवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया। सूचना मिलने पर एसपी सिटी और सीओ सिटी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने उसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। जहां उसका उपचार चल रहा है।

रामगढ़ क्षेत्र की रहने वाली एक 14 वर्षीय किशोरी जन्नती मस्जिद के मदरसा में उर्दू पढ़ने के लिए जाती थी। वह रविवार दोपहर मस्जिद में लगे आरओ वाटर मशीन से ठंडा पानी लेने के लिए गई थी। उसी दौरान इमाम जाकिर हाफिज पुत्र बाबू खां निवासी दीदामई नूर नगर ने अकेला देखकर उसे जबरन पकड़ लिया था और मुंह दबाकर अपने कमरे में ले गया था। उसने किशोरी से दुष्कर्म किया। किशोरी ने विरोध किया तो इमाम ने उसका मुंह बंद कर लिया था और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था।

पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। एसएसपी आदित्य लांग्हे ने इमाम की गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन किया था। पुलिस टीमें उसकी तलाश करने में जुटी थीं। इसी क्रम में बुधवार सुबह इलाका पुलिस को सूचना मिली कि इमाम कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी। पुलिस को नजदीक आता देखकर इमाम मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस टीम ने जबावी फायरिंग की तो वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए मुठभेड़ होने के बारे में जानकारी मिलने पर एसपी सिटी रवि शंकर प्रसाद, सीओ सिटी प्रवीन तिवारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने उसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। थाना प्रभारी संजीव कुमार दुबे ने बताया कि इमाम ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। जिसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है।