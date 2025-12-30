बांग्लादेश की घटना हैवानियत, लेकिन देश की लिंचिंग पर चुप्पी क्यों? सरकार और मीडिया पर भड़के मौलाना

संक्षेप: मौलाना अरशद मदनी ने बांग्लादेश में हुई हिंसा और भारत में मुसलमानों और ईसाइयों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की हिंस्सा हैवानियत है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बांग्लादेश की हालिया हिंसा और भारत में मुसलमानों के साथ हो रही मॉब लिंचिंग की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि इंसानियत और इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ है और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही मदनी ने भारत में ईसाई और मुसलमानों पर हुई हिंसा को लेकर सरकार और मीडिया पर सवाल उठाया है।

अरशद मदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, वह बहुत ही बुरा हुआ। यह केवल एक हत्या नहीं, बल्कि हैवानियत और दरिंदगी की इंतिहा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। इस्लाम इसकी कतई, कतई अनुमति नहीं देता। जिन लोगों ने ऐसा किया है, उन्होंने न केवल इस्लामी शिक्षाओं का उल्लंघन किया है, बल्कि इस्लाम को बदनाम करने का काम भी किया है। इसलिए ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। धार्मिक उग्रवाद और नफ़रत हमारे देश को भी तबाह-बर्बाद कर रही है।'

ईसाइयों पर हुए हमले पर भी जताई नाराजगी मदनी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'क्रिसमस के मौके पर ईसाई समुदाय के साथ सांप्रदायिक तत्वों ने जो कुछ किया, उसे भी किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। यह संविधान में नागरिकों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। जगह-जगह चर्चों पर हमले हुए, और ईसाई समुदाय को अपना त्योहार मनाने से रोकने की कोशिश की गई।'