I Love Muhammad ट्रेंड को रोकें, बरेली बवाल के बाद मौलाना खालिद रशीद महली की मुसलमानों से अपील

यूपी के बरेली में बवाल के बाद लखनऊ ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मुसलमानों से अपील की है कि शांति कायम रखें। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद ट्रेंड रोकें। मौलाना महली ने कहा कि पैगम्बर से मोहब्बत दिखाना है तो दूसरों की मदद करे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। उन्होंने कहा कि हिन्दू भाइयों के बड़े त्योहार लिहाजा उन्हें किसी तरह से परेशानी न हो।

बता दें कि बरेलीकानपुर प्रकरण को लेकर मौलाना तौकीर ने शुक्रवार को इस्लामिया ग्राउंड में जमावड़े के बाद कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च का ऐलान किया था। शुक्रवार को इस्लामिया ग्राउंड जा रही भीड़ पुलिस के रोकने पर उग्र हो गई और खलील तिराहा समेत दस स्थानों पर बवाल करते हुए पुलिस पर फायरिंग और पथराव कर दिया। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज वआंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को खदेड़ दिया। कोतवाली में पांच, बारादरी में दो और प्रेमनगर, कैंट व किला थाने में एक-एक केस दर्ज किया गया है। इनमें से सात मुकदमों में तौकीर को आरोपी बनाया गया है। खलील तिराहे पर हुए मुख्य बवाल में कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार देर रात तौकीर को फाइक इंक्लेव से गिरफ्तार कर लिया।

शनिवार सुबह 5 बजे मेडिकल कराने के बाद उसे रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया। तौकीर के साथ ही कोतवाली पुलिस ने आठ और बारादरी पुलिस ने चार को जेल भेजा है। इनमें आईएमसी का महानगर अध्यक्ष अनीस भी शामिल है। मौके से पुलिस ने तमंचा, चाकू, कारतूस के खोखे और पेट्रोल की गंध वाली बोतलें बरामद की हैं। स्पष्ट है कि साजिश के तहत बवाल कराया गया।