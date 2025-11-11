दिल्ली धमाके के दोषियों को हो सख्त सजा, मौ. जवाद बोले- इस्लाम में निर्दोषों को मारने की अनुमति नहीं

संक्षेप: मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने दिल्ली धमाके को लेकर प्रतिक्रिया दी है। कहा कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कल्बे जवाद ने कहा कि कि इस्लाम विरोधी ताकतें मुसलमानों को बदनाम करने रही है। दोषियों को सख्त सज़ा हो। इस्लाम में निर्दोषों को मारने की अनुमति नहीं देता है।

मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके की निंदा और निर्दोषों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। मजलिसे उलमा-ए-हिन्द के महासचिव मौलाना सैय्यद कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है जिससे इंसानियत शर्मसार हुई है। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।

मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि कि इस्लाम विरोधी ताकतें मुसलमानों को बदनाम करने और इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हैं और इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसके प्रमाण दिन-प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि जो भी निर्दोषों का कत्ल करते हैं, हम ऐसे लोगों को हरगिज मुसलमान नहीं मानते और न ही इस्लाम निर्दोषों को मारने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें भारत में शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उनका बहिष्कार जरूरी है, खासतौर पर पाकिस्तान जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करता रहता है। अगर इस घटना में पाकिस्तान का हाथ है तो उसे सख्त सजा दी जानी चाहिए।

चुनाव हो रहे हैं इसलिए शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि इस घटना में निर्दोष लोग मारे गए है हम उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि इस नाजुक परिस्थिति में हम अपनी सरकार के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दी जाएगी। मौलाना कल्बे जवाद ने आगे कहा कि भारत में चुनाव हो रहे हैं इसलिए शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, इसमें भारत विरोधी ताकतें शामिल हो सकती हैं, इसलिए इस घटना की जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों को कड़ी सज़ा दी जा सके।