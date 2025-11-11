Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMaulana Kalbe Jawad says perpetrators of Delhi blasts should be given strict punishment; anti-Islam forces are defaming
दिल्ली धमाके के दोषियों को हो सख्त सजा, मौ. जवाद बोले- इस्लाम में निर्दोषों को मारने की अनुमति नहीं

दिल्ली धमाके के दोषियों को हो सख्त सजा, मौ. जवाद बोले- इस्लाम में निर्दोषों को मारने की अनुमति नहीं

संक्षेप: मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने दिल्ली धमाके को लेकर प्रतिक्रिया दी है।  कहा कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कल्बे जवाद ने कहा कि कि इस्लाम विरोधी ताकतें मुसलमानों को बदनाम करने रही है। दोषियों को सख्त सज़ा हो। इस्लाम में निर्दोषों को मारने की अनुमति नहीं देता है।

Tue, 11 Nov 2025 06:45 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके की निंदा और निर्दोषों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। मजलिसे उलमा-ए-हिन्द के महासचिव मौलाना सैय्यद कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है जिससे इंसानियत शर्मसार हुई है। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि कि इस्लाम विरोधी ताकतें मुसलमानों को बदनाम करने और इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हैं और इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसके प्रमाण दिन-प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि जो भी निर्दोषों का कत्ल करते हैं, हम ऐसे लोगों को हरगिज मुसलमान नहीं मानते और न ही इस्लाम निर्दोषों को मारने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें भारत में शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उनका बहिष्कार जरूरी है, खासतौर पर पाकिस्तान जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करता रहता है। अगर इस घटना में पाकिस्तान का हाथ है तो उसे सख्त सजा दी जानी चाहिए।

चुनाव हो रहे हैं इसलिए शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश

मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि इस घटना में निर्दोष लोग मारे गए है हम उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि इस नाजुक परिस्थिति में हम अपनी सरकार के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दी जाएगी। मौलाना कल्बे जवाद ने आगे कहा कि भारत में चुनाव हो रहे हैं इसलिए शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, इसमें भारत विरोधी ताकतें शामिल हो सकती हैं, इसलिए इस घटना की जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों को कड़ी सज़ा दी जा सके।

लखनऊ में छापेमारी

इससे पहले दिल्ली धमाके के बाद राजधानी लखनऊ में सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी की। जम्मू-कश्मीर पुलिस और उत्तर प्रदेश एटीएस की संयुक्त टीम ने लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के खंधारी लाइन इलाके में छापेमारी की। यह कार्रवाई फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल और हाल ही में दिल्ली में हुए ब्लास्ट से जुड़े सुरागों के आधार पर की गई है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली ब्लास्ट का लखनऊ कनेक्शन, शाहीन के बाद संदेह में आया डॉ.परवेज कौन है?
ये भी पढ़ें:आतंकी मॉड्यूल को लेकर लखनऊ में एटीएस की रेड, शाहीन के पिता का ये दावा
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |