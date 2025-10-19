दूसरे धर्मों के रस्मों में शामिल होना भाईचारा नहीं; दीवाली से पहले मुस्लिम युवाओं को मौलाना ने दी नसीहत

संक्षेप: मौलाना कारी इसहाक गोरा ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा है कि दूसरे धर्मों की रस्मों में शामिल होना भाईचारा नहीं कहलाता। उन्होंने कहा कि शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। दीवाली से पहले जारी इस बयान को लेकर मौलाना एक बार फिर चर्चा में हैं।

देवबंद उलेमा व जमीयत दावातुल मुसलिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा इन दिनों अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है, जो चर्चा का विषय बन गया है। मौलाना ने कहा है कि दूसरे धर्मों के रस्मों में शामिल होना भाईचारा नहीं है और शरीयत इसकी इजाजत भी नहीं देता है।

सोशल मीडिया पर मौलाना इसहाक गोरा ने दीवाली से पहले एक बयान जारी करते हुए मुस्लिम युवाओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मजहब के प्रति संजीदा होना बेहद जरूरी है,क्योंकि मजहब इंसान को जीने का तरीका सिखाता है। उन्होंने कहा कि आजकल लोगों के बीच एक गलत धारणा बन गई है कि अगर हम दूसरे धर्मों की रस्मों में शामिल होंगे, तभी भाईचारा कहलाएगा। यह सोच सही नहीं है। मौलाना ने कहा कि भाईचारा निभाने के और भी तरीके हैं, जैसे दूसरों के लिए भलाई करना, उनका ख्याल रखना और उन्हें किसी तरह की तकलीफ न पहुंचने देना। यही असल भाईचारा है। उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि दिल में कुछ और हो और दिखावा कुछ और किया जाए, क्योंकि यह मुनाफिकत कहलाती है। हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि शरीयत हमें ऐसी दिखावटी बातों की इजाजत नहीं देती।