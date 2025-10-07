Maulana gives inflammatory speech outside religious place said 80 crore people are at the tip of our shoes 80 करोड़ हमारे जूतों की नोक पर हैं; धर्मस्थल के बाहर मौलाना ने दिया भड़काऊ भाषण, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पीलीभीत के एक धर्मस्थल के बाहर एक मौलाना ने भड़काऊ बयान देकर लोगों को उकसाने की कोशिश की। उसने कहा कि हमारे सामने 80 करोड़ लोग भी क्यों न हो वह जूते की नोक पर हैं। उधर, ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, पीलीभीतTue, 7 Oct 2025 10:15 PM
यूपी के पीलीभीत के पूरनपुर में एक धर्मस्थल के बाहर एक मौलाना ने भड़काऊ बयान देकर लोगों को उकसाने की कोशिश की। उसने कहा कि हमारे सामने 80 करोड़ लोग भी क्यों न हो वह जूते की नोक पर हैं। उधर, ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पूरे घटनाक्रम एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

थाना सेहरामऊ क्षेत्र के गांव दुर्जनपुर कलां (नजीरगंज) में मौलाना रेहान रजा खान ने धर्मस्थल के बाहर दर्जनों लोगों को एकत्र किया। इस दौरान मौलाना रेहान रजा ने भड़काऊ बयान दिए। उनके साथ में मौजूद लोगों ने भी उनका साथ दिया। मौलाना के बयान में काफी शब्द आपत्तिजनक पाए गए। भड़काऊ बयान देने के बाद मौलाना ने उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल भी कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश भड़क गया। गांव के रहने वाले डालचंद ने मामले की शिकायत थाना सेहरामऊ पुलिस से की।

सूचना मिलते ही थाना सेहरामऊ उत्तरी पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने भड़काऊ बयान देने वाले हाफिज रेहान रजा खान के आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि भड़काऊ बयान देने के मामले में ग्रामीणों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

80 करोड़ जूते की नोक पर हैं: मौलाना

मौलाना ने अपने भाषण में कहा, “आज हम यहां इसलिए जमा हुए हैं ताकि अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सकें। एक जान क्या, अगर करोड़ों जानें भी हों, तो हम उन्हें उनके नाम पर कुर्बान कर देंगे। जब बात उनकी मोहब्बत की आती है, तो हम अपनी जानों, परिजनों और बच्चों के साथ मैदान में उतरने से पीछे नहीं हटेंगे।"

मौलाना ने आगे कहा, "जब इश्क़ की बात होगी, तो हमारे सामने चाहे 80 करोड़ लोग भी हों, वे हमारे जूतों की नोक पर हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि आप किसी को भी मानने वाले हों, लेकिन अपनी मोहब्बत का इज़हार शांतिपूर्वक जिस तरह चाहें, उस तरह करें। लेकिन जब बात हमारे पैगंबर की आएगी, तो हम उसे शांति से या जिस तरह चाहेंगे, उस तरह करेंगे। हम यह भी बता देंगे की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या, लौह-ओ-क़लम तेरे हैं।इसलिए कहते हैं, मेरे नबी की मोहब्बत की देखो शान, बच्चा-बच्चा है कुर्बान; आई लव मोहम्मद…”

