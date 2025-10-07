80 करोड़ हमारे जूतों की नोक पर हैं; धर्मस्थल के बाहर मौलाना ने दिया भड़काऊ भाषण

पीलीभीत के एक धर्मस्थल के बाहर एक मौलाना ने भड़काऊ बयान देकर लोगों को उकसाने की कोशिश की। उसने कहा कि हमारे सामने 80 करोड़ लोग भी क्यों न हो वह जूते की नोक पर हैं। उधर, ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की।

यूपी के पीलीभीत के पूरनपुर में एक धर्मस्थल के बाहर एक मौलाना ने भड़काऊ बयान देकर लोगों को उकसाने की कोशिश की। उसने कहा कि हमारे सामने 80 करोड़ लोग भी क्यों न हो वह जूते की नोक पर हैं। उधर, ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पूरे घटनाक्रम एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

थाना सेहरामऊ क्षेत्र के गांव दुर्जनपुर कलां (नजीरगंज) में मौलाना रेहान रजा खान ने धर्मस्थल के बाहर दर्जनों लोगों को एकत्र किया। इस दौरान मौलाना रेहान रजा ने भड़काऊ बयान दिए। उनके साथ में मौजूद लोगों ने भी उनका साथ दिया। मौलाना के बयान में काफी शब्द आपत्तिजनक पाए गए। भड़काऊ बयान देने के बाद मौलाना ने उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल भी कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश भड़क गया। गांव के रहने वाले डालचंद ने मामले की शिकायत थाना सेहरामऊ पुलिस से की।

सूचना मिलते ही थाना सेहरामऊ उत्तरी पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने भड़काऊ बयान देने वाले हाफिज रेहान रजा खान के आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि भड़काऊ बयान देने के मामले में ग्रामीणों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

80 करोड़ जूते की नोक पर हैं: मौलाना मौलाना ने अपने भाषण में कहा, “आज हम यहां इसलिए जमा हुए हैं ताकि अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सकें। एक जान क्या, अगर करोड़ों जानें भी हों, तो हम उन्हें उनके नाम पर कुर्बान कर देंगे। जब बात उनकी मोहब्बत की आती है, तो हम अपनी जानों, परिजनों और बच्चों के साथ मैदान में उतरने से पीछे नहीं हटेंगे।"