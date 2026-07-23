Mau News: प्रेमिका से शादी की जिद में टावर पर चढ़ा युवक प्रेमिका से शादी की जिद में टावर पर चढ़ा युवक

Mau News: कोईरियापार, हिन्दुस्तान संवाद। मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के ग्रामसभा अन्नूपार के गौरपार गांव में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी कराने की मांग को ल्मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर युवक को चढ़ा देख आस-पास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले टावर के आस-पास सुरक्षा घेरा बनाकर युवक से बातचीत शुरू की। लगभग एक घंटे के प्रयास के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारकर कोतवाली लेजाकर समझा बुझाकर शांत कराया। कोतवाली के गौरपार गांव निवासी 21 वर्षीय दीपक कुमार गांव के बगल में लगे टावर पर गुरुवार की दोपहर लगभग 12 बजे चढ़ गया।

उसका कहना था कि वह ढाढाचवर गांव निवासी अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता है, लेकिन दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक उसकी शादी नहीं कराई जाएगी, वह नीचे नहीं उतरेगा। करीब एक घंटे तक पुलिस और स्थानीय लोगों ने युवक को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा और कानून के दायरे में रहकर उचित कार्रवाई की जाएगी। काफी देर तक समझाने और पुलिस के प्रयासों के बाद युवक टावर से नीचे उतरने के लिए राजी हो गया। युवक के सुरक्षित नीचे उतरते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की गई और उसके परिजनों को भी बुलाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास शुरू किया। घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए, इस घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा की विषय बनी रही। इस सम्बन्ध में कोतवाली प्रभारी केके वर्मा ने बताया कि अपनी प्रेमिका से शादी नहीं होने के चलते युवक टावर पर चढ़ गया था। वही परिजनों का कहना है कि युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है इसे समझा कर घर लेकर चले आए हैं।