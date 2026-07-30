Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mau News: न्यायालय के आदेश के बाद छह नामजद के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
Follow us on Google News
share

Mau News: कोपागंज/पूराघाट, हिन्दुस्तान संवाद। गंज/पूराघाट, हिन्दुस्तान संवाद। कोपागंज थाना क्षेत्र के कुर्थीजाफरपुर नगर पंचायत की रहने वाली विधवा महिला आरती चौ

Mau News: न्यायालय के आदेश के बाद छह नामजद के खिलाफ केस

Mau News: कोपागंज/पूराघाट, हिन्दुस्तान संवाद। कोपागंज थाना क्षेत्र के कुर्थीजाफरपुर नगर पंचायत की रहने वाली विधवा महिला आरती चौहान की तहरीर पर न्यायालय के आदेश के बाद कोपागंज पुलिस ने छह नामजद आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरती चौहान ने आरोप लगाया है कि उनके पति की मृत्यु के बाद पारिवारिक विवाद को लेकर गांव के ही वीरेंद्र चौहान तथा उनके पुत्र हरेंद्र, सुरेंद्र, जितेंद्र, राम और श्याम लगातार उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित करते रहे। आरोप है कि 27 अप्रैल 2026 को कैमरा लगाने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान सभी आरोपित एक राय होकर पहुंचे और हमला कर दिया।

कोपागंज थाने में कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली, जिसके आदेश पर अब कोपागंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष राकेश रोहन सिंह का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mau News Kopaganj Mau Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।