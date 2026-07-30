Mau News: न्यायालय के आदेश के बाद छह नामजद के खिलाफ केस
Mau News: कोपागंज/पूराघाट, हिन्दुस्तान संवाद। गंज/पूराघाट, हिन्दुस्तान संवाद। कोपागंज थाना क्षेत्र के कुर्थीजाफरपुर नगर पंचायत की रहने वाली विधवा महिला आरती चौ
Mau News: कोपागंज/पूराघाट, हिन्दुस्तान संवाद। कोपागंज थाना क्षेत्र के कुर्थीजाफरपुर नगर पंचायत की रहने वाली विधवा महिला आरती चौहान की तहरीर पर न्यायालय के आदेश के बाद कोपागंज पुलिस ने छह नामजद आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरती चौहान ने आरोप लगाया है कि उनके पति की मृत्यु के बाद पारिवारिक विवाद को लेकर गांव के ही वीरेंद्र चौहान तथा उनके पुत्र हरेंद्र, सुरेंद्र, जितेंद्र, राम और श्याम लगातार उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित करते रहे। आरोप है कि 27 अप्रैल 2026 को कैमरा लगाने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान सभी आरोपित एक राय होकर पहुंचे और हमला कर दिया।
कोपागंज थाने में कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली, जिसके आदेश पर अब कोपागंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष राकेश रोहन सिंह का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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