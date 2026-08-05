Mau News: कहीं बारिश तो कहीं करना पड़ा धूप का सामना

Mau News: - दोहरीघाट और मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में दोपहर में हुई बारिश, मौसम रहा सुहानाकहीं बारिश तो कहीं करना पड़ा धूप का सामनाकहीं बारिश तो कहीं करना पड़ा

Mau News: मऊ,संवाददाता। मौसम में प्रतिदिन हो रहें बदलाव के बीच बुधवार को जनपद के दोहरीघाट और मुहम्मदाबाद गोहना सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्र के कुछ हिस्से में हल्की बारिश हुई, तो शहर क्षेत्र में धूप का सामना करना पड़ा। पूरे दिन आसमान में बादलों और सूरज की आंखमिचोली चलती रही। किसान दिनभर तेज बारिश की आस में आसमान की तरफ टकटकी लगाए रहें, लेकिन बिन बरसे बादल लौट गए। वहीं जिन क्षेत्रों में बारिश हुई वहां मौसम सुहाना बना रहा तो शहर समेत अन्य हिस्सों में लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहें। बुधवार को न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। बुधवार को सबुह से ही मौसम में बदलाव होता रहा। कभी तेज धूप निकती तो कभी आसमान में काले बादलों से ढक जा रहा था। कुछ समय आसमान में ऐसे बादल उमड़-घुमड़ रहें थे कि मानो तेज बारिश होगी। लेकिन दोहरीघाट और मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में दोपहर में हल्की बारिश हुई। लोग बारिश से बचने के लिए इधर-उधर हो गए। जबकि कुछ लोग पानी में भीगकर बारिश का आनंद लेने से नहीं चूके।

बारिश के बाद मौसम वहीं शहर सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में दिनभर धूप और बादलों की लुका छिपी चलती रहीं। किसान बारिश के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते देखे गए। जबकि जिन क्षेत्र में बारिश से मौसम सुहाना बना रहा। वहीं मऊ शहर, कोपागंज सहित अन्य क्षेत्रों के लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हो रहे थे। वहीं किसान खेतों में सुख रहीं धान की फसल को बचाने के लिए ट्यूबेल या पंपसेट से पानी चलाकर बचाने का जतन कर रहें हैं। रविवार को आसमान में बादलों को देख किसानों को उम्मीद जगी थी कि झमाझम बारिश होगी। लेकिन आसमान में दिखे काले बादल बिन बरसे ही लौट गए। खेतों में दरार देख किसानों को खेती में लगी पूंजी डूबने की चिंता सताने लगी है.

जलभराव की समस्या इनसेट

20 मिनट की बारिश में विजय स्तंभ पर हुआ जलभराव

मुहम्मदाबाद गोहना। नगर स्थित विजय स्तंभ के आसपास 20 मिनट कि बारिश में जलभराव हो गया। लोगों ने बताया कि नालियों की सफाई नहीं होने के कारण कुछ ही देर बारिश होने से गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ जाता है। लोग मजबूरन गंदे पानी से होकर आने जाने के लिए विवश रहते हैं। आए दिन जब कुछ देर तक बारिश हो जाती है पूरी तरह सड़क जलमग्न हो जाती है। बारिश के पहले अगर नालियों की सफाई करा ली जाती तो यह समस्या नहीं होती।