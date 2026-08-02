Mau News: आगरा, मेरठ, मुदाराबाद, झांसी, बस्ती मंडल की टीम विजई

Mau News: मऊ, संवाददाता। खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के समन्वय से जिला खेल कार्यालय, मऊ द्वारा डॉ.भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन रविवार को कुल आठ रोमांचक मुकाबले खेले गए। जिनमें आगरा, मेरठ, मुदाराबाद, झांसी, बस्ती मंडल, स्पोर्ट्स कालेज सैफई और लखनऊ की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विजय हासिल किया। पहला मुकाबला आगरा एवं अलीगढ़ मंडल के बीच खेला गया, जिसमें आगरा मंडल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-0 से जीत दर्ज की। दूसरे मैच में मेरठ एवं प्रयागराज मंडल आमने-सामने रहे। बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में मेरठ मंडल ने अंतिम क्षणों में निर्णायक गोल कर 1-0 से विजय प्राप्त की。

तीसरे मैच के परिणाम

तीसरे मैच में मुरादाबाद मंडल ने मिर्जापुर मंडल को 2-0 से पराजित किया। चौथे मुकाबले में झांसी मंडल ने चित्रकूट मंडल को 3-1 से हराकर अगले दौर की ओर मजबूत कदम बढ़ाया। पांचवें मैच में बस्ती मंडल ने प्रभावशाली खेल का प्रदर्शन करते हुए देवीपाटन (गोंडा) मंडल को 5-1 से पराजित किया। छठे मुकाबले में स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई ने आजमगढ़ मंडल पर पूरी तरह दबदबा बनाए रखते हुए 4-0 से शानदार जीत दर्ज की। सातवां मुकाबला वाराणसी एवं लखनऊ मंडल के बीच खेला गया, जो निर्धारित समय तक 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दिन के अंतिम मुकाबले में स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ ने अयोध्या मंडल को 5-0 से पराजित कर शानदार जीत हासिल की। क्रीड़ाधिकारी डीपी सिंह ने प्रतियोगिता में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, खेल अधिकारियों एवं जनपदवासियों का खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए आभार व्यक्त किया। क्रीड़ाधिकारी डीपी सिंह ने प्रतियोगिता में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, खेल अधिकारियों एवं जनपदवासियों का खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए आभार व्यक्त किया। प्रतियोगिता के दौरान उपक्रीड़ाधिकारी आजमगढ़ जय प्रकाश सिंह, जिला ओलंपिक संघ मऊ के अध्यक्ष ओमेंद्र सिंह, जिला फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष महमूद, संयुक्त सचिव इरशाद अहमद सहित शकील अहमद, हामिद नूरूल होदा, जाफर इकबाल, डॉ. अशफाक अंसारी, लल्लन, राजीव कुमार जायसवाल, अखिलेश खरवार, भूपेंद्र नाथ, रितेश दास, सोनिया कुमारी, रीमा यादव तथा बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे।