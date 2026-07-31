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Mau News: सिविल सर्विसेज का ट्रायल अब 13 अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: मऊ, संवाददाता। ला क्रीड़ा अधिकारी डीपी सिंह ने बताया कि खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार चयन/ट्रायल का आयोजन अब 13 अगस्त को डॉ.भीमराव

Mau News: सिविल सर्विसेज का ट्रायल अब 13 अगस्त को

Mau News: मऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों के कल्याण, खेल प्रतिभाओं के विकास एवं शारीरिक सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही सिविल सर्विसेज चयन/ट्रायल की तिथि में परिवर्तन किया है। जिला क्रीड़ा अधिकारी डीपी सिंह ने बताया कि खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार चयन/ट्रायल का आयोजन अब 13 अगस्त को डॉ.भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम, मऊ में किया जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह चयन/ट्रायल 6 अगस्त को प्रस्तावित था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर नई तिथि निर्धारित की गई है। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने जनपद के सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया है कि वे अपने विभाग के इच्छुक खिलाड़ियों को समय से चयन/ट्रायल में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित एवं नामित करें।

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ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जनपद का प्रतिनिधित्व कर सकें।

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