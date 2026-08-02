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Mau News: कल्पनाथ राय की पुण्यतिथि कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: - आठ अगस्त को सरायसादी स्थित सौर ऊर्जा पार्क में आयोजित होगा कार्यक्रम ने के उद्देश्य से रविवार को समाजसेवी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डा.शाहनवाज खान के ने

Mau News: कल्पनाथ राय की पुण्यतिथि कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा

Mau News: घोसी, हिन्दुस्तान संवाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कल्पनाथ राय की 27वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आगामी 8 अगस्त को सरायसादी स्थित सौर ऊर्जा पार्क में आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि एवं जनसभा कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से रविवार को समाजसेवी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डा.शाहनवाज खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम की व्यवस्थाओं, आगंतुकों की सुविधा, मंच, पार्किंग, सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया गया। डा.शाहनवाज खान ने बताया कि 8 अगस्त को स्व.कल्पनाथ राय की 27वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।

इस अवसर पर सरायसादी में लगभग 25 वर्षों से बंद पड़े सोलर प्लांट के आधुनिकीकरण की नींव रखी जाएगी। प्लांट की क्षमता 100 किलोवाट से बढ़ाकर 5 मेगावॉट किए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही परिसर में स्व.कल्पनाथ राय की प्रतिमा स्थापित कर सौर ऊर्जा पार्क का नामकरण भी उनके नाम पर किया जाएगा। नेताओं ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की। इस अवसर पर कृपाशंकर सिंह, इंद्रबहादुर सिंह, मनोनीत सभासद रुपेंद्र भारती तथा डा नागेंद्र सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे।

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