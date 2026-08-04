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Mau News: फाइलेरिया रोग के उपचार और रोकथाम दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: - जेएसवाई सभागार में फाइलेरिया उन्मूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम न और पाथ संस्था से अरूण कुमार ने जिला स्तरीय मेडिकल ऑफिसर और स्वास्थ्य कार्यकताओं को फाइलेर

Mau News: फाइलेरिया रोग के उपचार और रोकथाम दी जानकारी

Mau News: मऊ, संवाददाता। मुख्य चिकित्साधिकारी डा.पीके राय की अध्यक्षता में जेएसवाई सभागार में मंगलवार को फाइलेरिया उन्मूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डा.मंजीत सिंह चौधरी जोनल अधिकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन और पाथ संस्था से अरूण कुमार ने जिला स्तरीय मेडिकल ऑफिसर और स्वास्थ्य कार्यकताओं को फाइलेरिया रोग जागरूकता, रुग्णता प्रबंधन एवं दिव्यांगता रोकथाम के प्रति जानकारी प्रदान की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि सभी के सहयोग से हम फाइलेरिया बीमारी पर नियंत्रण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह मच्छरों के काटने से होने वाला एक लाइलाज रोग है, जो समय पर सावधानी नहीं बरतने पर व्यक्ति को दिव्यांग बना सकता है।

उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.आरएन सिंह ने बताया कि हाइड्रोसील बीमारी भी फाइलेरिया ही होती है। इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। सभी प्राथमिक और सामुदायिक केंद्र पर हाइड्रोसील बीमारी के लेकर जनजागरुकता किया जाय। पाथ संस्था से डिस्ट्रिक कॉर्डिनेटर अरूण कुमार ने एमएमडीपी केयर का प्रदर्शन कर यह दिखाया कि फाइलेरिया प्रभावित अंगों की देखभाल और सफाई और व्यायाम कैसे करनी चाहिए। जिला मलेरिया अधिकारी बेदी यादव ने बताया कि सभी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के 1478 लिंफोडेमा के मरीज को प्रशिक्षण देने के बाद ही किट वितरण करें। प्रशिक्षण में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.संजय गुप्ता, डॉ.बीके यादव,बेदी यादव समेत समस्त स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक, सहायक मलेरिया अधिकारी समस्त मलेरिया निरीक्षक तथा स्टाफ उपस्थित थे।----------------------------

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