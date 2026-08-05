Mau News: दोस्तों संग स्नान करने गए युवक की नदी में डूबकर मौत
Mau News: - शहर कोतवाली क्षेत्र के तमसा नदी हनुमान घाट पर हुई घटना दोस्तों संग स्नान करने गए युवक की नदी में डूबकर मौतदोस्तों संग स्नान करने गए युवक की नदी में
Mau News: मऊ, संवाददाता। शहर कोतवाली क्षेत्र के तमसा नदी के हनुमान घाट पर बुधवार की सुबह दोस्तों के साथ शराब का सेवन करने के बाद नदी में स्नान करने गए युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और गोतोखोरों की टीम मौके पर पहुंच गई। शव कब्जे में लेकर जांच के लिए जिला अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाऊस भेज दिया गया। घटना के बाबत मृतक के परिजनों ने थाने में तहरीर देते हुए घटना की सूचना दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। स्थानीय शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुंशीपुरा मोहल्ला निवासी 27 वर्षीय दीपक चौरसिया पुत्र आशीष चौरसिया बुधवारकी सुबह अपनी पत्नी संध्या से पांच सौ रुपये लेकर घर निकला था।
परिजनों की तरफ से थाने में दी गई तहरीर के अनुसार आशीष अपने दो दोस्तों मानिकचंद निवासी कुसहा थाना भीमपुरा जिला बलिया, अमरेश राजभर निवासी दक्षिण टोला महरनिया थाना कोतवाली के साथ तमसा नदी तट के हनुमान घाट पर गया था। यहां पर वह अपने दोस्तों के साथ शराब का सेवन करने के बाद नदी में नहाने के लिए चला गया था। नदी में नहाने के दौरान अचानक वह गहरे पानी में डूब गया। युवक के डूबने की सूचना मिलते ही काफी संख्या में आसपास के लोग एकत्र हो गए। साथ ही साथ सूचना पाते ही शहर कोतवाली पुलिस टीम और गोताखोर भी मौके पर पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद नदी में डूबे युवक का शव बाहर निकाला गया। शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। घटना के बाबत मृतक के पिता अशीष चौरसिया ने नदी में डूबने से पुत्र की मौत को लेकर थाने में तहरीर देकर सूचना दिया। पुलिस टीम युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है।
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