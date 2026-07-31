Mau News: बकरी चराने गए युवक की तालाब में डूबने से मौत बकरी चराने गए युवक की तालाब में डूबने से मौत

Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के सोहराबपुर ग्रामसभा में शुक्रवार को तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार सोहराबपुर निवासी 20 वर्षीय बृजभान पुत्र पारसराम शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे बकरी चराने के लिए घर से निकला था। देर शाम तक उसके वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान गांव के बाहर स्थित पोखरे के पास बकरी दिखाई दी।

जब उसकी मां पोखर के किनारे पहुंची तो पानी में बेटे का शव उतराता देख अवाक रह गई। मां की चीख-पुकार सुनकर मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जुट गए। काफी मशक्कत के बाद शव को पोखर से बाहर निकाला गया। परिजनों ने बताया कि बृजभान तीन भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। उसके पिता मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। बृजभान पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहा था और उसका उपचार भी कराया जा रहा था। उसकी असमय मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की सूचना मिलने पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉ.धर्म सिंह गौतम भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकलवाने में मदद की तथा शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की।---------------------------