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Mau News: तेंदूआर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: - घटना की जानकारी होने पर परिजनों में मचा कोहराम का अंतिम दर्शन करने के बाद देर रात परिजनों ने गाजीपुर जनपद मुख्यालय स्थित गंगा नदी के श्मशान घाट पर

Mau News: तेंदूआर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत

Mau News: चिरैयाकोट, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदूआर उर्फ कटघर संजर (टेनुआ) में रविवार देर शाम ट्यूबवेल चालू करने गए एक युवक की बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। चीख-पुकार सुनकर दरवाजे पर भीड़ लग गई। देर रात परिजनों ने गाजीपुर मुख्यालय स्थित गंगा के श्मशान घाट पर शव का दाह संस्कार कर दिया। थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदूआर उर्फ कटघर संजर (टेनुआ) निवासी 24 वर्षीय अमरजीत यादव पुत्र सिंधु यादव रविवार देर शाम घर के सामने ट्यूबवेल का पानी चालू करने गया था। वहां पहले से टूटकर लटक रहे बिजली के तार के संपर्क में आकर वह अचेत हो गया। घटना की भनक किसी को नहीं लगी। काफी देर होने पर परिवार के सदस्य जब ट्यूबवेल पर पहुंचे तो युवक अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था और पैर से बिजली का तार सटा हुआ था। जिसे देखकर शोर मचाने पर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे। डंडे से तार अलग करके युवक को परिजन आनन-फानन में आजमगढ़ मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल रहा.

नवंबह में होनी थी शादी, खुशियां मातम में बदली

चिरैयाकोट। थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदूआर उर्फ कटघर संजर (टेनुआ) निवासी सिंधु यादव का परिवार पत्नी बुच्ची देवी सहित दो बेटा और दो बेटी से भरा-पूरा परिवार था। बड़ी बेटी रीना की शादी हो चुकी है जबकि मृतक अमरजीत 24, पुत्री नीशा 20 वर्ष और विशाल उर्फ गोलू 18 वर्ष अविवाहित हैं। अमरजीत की शादी इसी वर्ष नवंबर में होनी थी। जिसे लेकर परिवार में तैयारी और खुशी का माहौल था। परन्तु रविवार को हृदयविदारक घटना से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। वहीं घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है.

सामान्य प्रश्न

युवक की उम्र क्या थी?
युवक की उम्र 24 वर्ष थी।
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