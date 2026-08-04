Mau News: तेंदूआर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत

Mau News: चिरैयाकोट, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदूआर उर्फ कटघर संजर (टेनुआ) में रविवार देर शाम ट्यूबवेल चालू करने गए एक युवक की बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। चीख-पुकार सुनकर दरवाजे पर भीड़ लग गई। देर रात परिजनों ने गाजीपुर मुख्यालय स्थित गंगा के श्मशान घाट पर शव का दाह संस्कार कर दिया। थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदूआर उर्फ कटघर संजर (टेनुआ) निवासी 24 वर्षीय अमरजीत यादव पुत्र सिंधु यादव रविवार देर शाम घर के सामने ट्यूबवेल का पानी चालू करने गया था। वहां पहले से टूटकर लटक रहे बिजली के तार के संपर्क में आकर वह अचेत हो गया। घटना की भनक किसी को नहीं लगी। काफी देर होने पर परिवार के सदस्य जब ट्यूबवेल पर पहुंचे तो युवक अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था और पैर से बिजली का तार सटा हुआ था। जिसे देखकर शोर मचाने पर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे। डंडे से तार अलग करके युवक को परिजन आनन-फानन में आजमगढ़ मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल रहा.