Mau News: करंट की चपेट में आने से महिला की मौत, परिजनों में कोहराम
Mau News: चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के भटौली सचुई गांव में एक महिला की शुक्रवार रात फर्राटा पंखे में करंट लगने से दुखद मृत्यु हो गई। 32 वर्षीय अंजली को परिवार वाले उपचार के लिए ले गए, लेकिन वह बच नहीं पाई। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार गाजीपुर में हुआ। वह पति और दो छोटे बच्चों को छोड़ गई।
Mau News: चिरैयाकोट, हिन्दुस्तान संवाद। चिरैयाकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत भटौली सचुई गांव में शुक्रवार की देर रात फर्राटा पंखे में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। शनिवार की सुबह शव का अंतिम संस्कार गाजीपुर में में किया गया। स्थानीय चिरैयाकोर्ट थाना क्षेत्र के ग्राम भटौली निवासी कन्हैया राम की बहू 32 वर्षीय अंजली पत्नी मुकेश राम शुक्रवार की देर शाम लगभग 9 बजे फर्राटा पंखा में करंट आने के कारण करंट की चपेट में आ गई। करंट की चपेट में आने के बाद वह अचेत हो गई। अचेत अवस्था में परिजन उसे उपचार के लिए पीजीआई चक्रपानपुर आजमगढ़ ले गए।
जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। शनिवार की सुबह पंचनामा के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। मौत की खबर सुनते ही महिला का पति मुकेश जो गैर जनपद में रहकर मजदूरी करता है वह भी शनिवार की सुबह घर पर पहुंच गया। परिजनों ने महिला के शव का अंतिम संस्कार गाजीपुर स्थित गंगा घाट पर किया। मृतक महिला अपने पीछे पति मुकेश, पांच वर्षीय पुत्री अंशिका, तीन वर्षीय पुत्र आर्यन की कच्ची गृहस्थी छोड़ गई है।
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