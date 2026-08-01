Mau News: 437 वाहनों का चालान, सात सीज
Mau News: मऊ में शुक्रवार देर शाम मतलूपुर मोड़ के पास यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में 437 वाहनों का चालान किया गया और सात वाहनों को सीज कर दिया गया। यातायात सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।
Mau News: मऊ, संवाददाता। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ शुक्रवार देर शाम मतलूपुर मोड़ के पास सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में 437 वाहनों का चालान किया गया और सात वाहनों को सीज कर दिया गया। यातायात प्रभारी श्याम शंकर पांडेय ने बताया कि यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों का उद्देश्य सीट बेल्ट न पहनने, हेलमेट का उपयोग न करने और तेज रफ्तार से वाहन चलाने जैसे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना है।आगे बताया कि शुक्रवार को पूरे जनपद में कुल 437 वाहनों का चालान किया गया, जबकि सात वाहनों को सीज किया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।