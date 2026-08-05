Mau News: चेहल्लुम पर शिया समुदाय ने निकाला मातमी जुलूस
Mau News: सचित्र : 15-वलीदपुर कस्बे में बुधवार को चेहल्लुम पर्व पर निकले जुलूस में शामिल शिया समुदाय के लोग लूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शामिल होकर इमाम
Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना, हिन्दुस्तान संवाद। चेहल्लुम के अवसर पर वलीदपुर कस्बे में शिया समुदाय द्वारा बुधवार को पारंपरिक मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शामिल होकर इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे आयोजन के दौरान गमगीन माहौल रहा और या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। जुलूस निर्धारित मार्ग से होते हुए कस्बे के छोटी बाजार उत्तर का पूरा सोनार गली ईद गाह मोहल्ला बिचला पूरा आदि प्रमुख मार्गों से निकला। मातमदारों ने सीना-जनी कर कर्बला के शहीदों की कुर्बानी को याद किया। जगह-जगह लोगों ने जुलूस का स्वागत करते हुए शर्बत और पेयजल की व्यवस्था की।
चेहल्लुम के इस आयोजन में क्षेत्र के विभिन्न गांवों और कस्बों से भी अकीदतमंद शामिल हुए। अंत में मजलिस और दुआ के साथ ईदगाह मोहल्ले के इमामबाड़े के कर्बला में कार्यक्रम का समापन हुआ।
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