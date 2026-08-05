Mau News: मझवारा में तीन गुमटियों का ताला तोड़कर हजारों की चोरी

Mau News: - आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में बना आक्रोश आश्वासन घोसी, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली अंतर्गत मझवारा बाजार स्थित अदरी-मधुबन शहीद मार्

Mau News: घोसी, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली अंतर्गत मझवारा बाजार स्थित अदरी-मधुबन शहीद मार्ग पर प्राथमिक विद्यालय के सामने लबे रोड मंगलवार की रात चोरों ने तीन गुमटियों का ताला तोड़कर हजारों रुपये के कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। बुधवार की सुबह घटना की जानकारी होने पर दुकानदार अवाक रह गए। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल कर जल्द मामले के पर्दाफाश का आश्वासन दिया। उधर आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है।

घटना का विवरण मझवारा निवासी जिउत प्रसाद बाजार स्थित अदरी-मधुबन शहीद मार्ग के किनारे प्राथमिक विद्यालय के सामने लकड़ी की गुमटी में साइकिल की दुकान चलाते हैं। इसी के बगल मझवारा निवासी स्वामीनाथ कुमार की फास्ट फूड की दुकान है और उसके ठीक बगल में बबलू कुंमार की सैलून की दुकान है। मंगलवार की शाम उक्त तीनों दुकानदार अपनी अपनी गुमटी में ताला लगाकर घर चले गये। रात में चोरों ने उक्त तीनों गुमटियों का ताला तोड़कर उसमें रखे साइकिल रिपेयरिंग सहित सभी सामान उठा ले गये। फास्ट फूड की दुकान से चोरों ने बर्तन व सिलेंडर सहित सभी सामानों पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना की जानकारी बुधवार की सुबह होने पर दुकानदार अवाक रह गए। सूचना पाकर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल किया। बता दें कि विगत एक माह के अंदर मझवारा बाजार में हुई करीब आधा दर्जन चोरियों के वजह से दुकानदार व आम लोग दहशत में जी रहे हैं।

पुलिस की कार्यवाही वहीं दूसरी ओर बाजार के व्यापारियों ने मझवारा पुलिस चौकी की पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं। बाजार निवासी पवन मध्देशिया, रोहित वर्मा, नवीन कुमार राय, संदीप राय सहित लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बताया कि घटना के बाद चौकी प्रभारी के मोबाइल पर फोन करने पर भी उनका फोन रिसीव नहीं होता है और किसी भी घटना को गंभीरता से नहीं लेने की वजह से ही चोरों के हौसले बुलंद हैं और वह लगातार बाजार में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

कोट : चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये रात में गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसमें लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी। जल्द ही चोरी के मामलों का पर्दाफाश किया जायेगा।

डॉ.जितेन्द्र कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी-घोसी