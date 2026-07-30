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Mau News: निर्माणाधीन नाले का अधिशासी अधिकारी ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: - जलभराव की समस्या से लोगों ने कराया अवगत, मिला आश्वासन का निरीक्षण करते अधिशासी अधिकारी मऊ, संवाददाता। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी/उप नगर आयुक्त

Mau News: निर्माणाधीन नाले का अधिशासी अधिकारी ने किया निरीक्षण

Mau News: मऊ, संवाददाता। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी/उप नगर आयुक्त डा. मणि भूषण तिवारी ने गुरुवार को नगर स्थित मुहल्ला मुंशीपुरा में निर्माणाधीन नाले का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने हो रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के कड़े निर्देश दिये। अधिशासी अधिकारी ने मुंशीपुरा के रहने वाले लोगों से भी विस्तृत वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें निदान का पूर्ण आश्वासन दिया। बताया कि मुंशीपुरा क्षेत्र नगर के अन्य क्षेत्रों से अपेक्षाकृत गहरे हिस्से में स्थित है।

जिसके कारण बरसात के दिनों में जलभराव की गंभीर समस्या बनी रहती है। इससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परन्तु इस नाले का निर्माण होने के बाद वर्षा का पानी सुचारु रूप से निकलेगा और जलभराव की समस्या से काफी हद तक यहां के निवासियों को राहत मिलेगी। इस दौरान वार्ड सभासद मास्टर शमीम अहमद ने बताया कि क्षेत्रवासी लम्बे समय से जलभराव की समस्या से जूझ रहे थे। इस नाले के निर्माण से बारिश के दौरान होने वाले जलजमाव से राहत मिलेगी और आवागमन बाधित नहीं होगा तथा लोगों को दैनिक कार्यों में सुविधा प्राप्त होगी। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। निरीक्षण के दौरान अवर अभिंता निर्माण रमेश चन्द समेत क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

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