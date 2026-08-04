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Mau News: प्रेमी से शादी की जिद्द और परिजनों ने नाराज किशोरी मोबाइल टॉवर पर चढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: हलधरपुर थाना क्षेत्र में साहूपुर गांव की 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी प्रेमी से शादी की जिद्द में मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। यह घटना सोमवार की शाम हुई। पुलिस ने घंटों की मेहनत के बाद किशोरी को नीचे उतारा। घटना से गांव में हड़कंप मच गया और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई।

Mau News: प्रेमी से शादी की जिद्द और परिजनों ने नाराज किशोरी मोबाइल टॉवर पर चढ़ी

Mau News: पहसा, हिन्दुस्तान संवाद। हलधरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत साहूपुर गांव के पास सोमवार की शाम को एक नाबालिग किशोरी प्रेमी से शादी की जिद्द और परिजनों से नाराज होकर मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष महिला पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस कर्मियों के समझाने-बुझाने के बाद नाबालिग किशोरी मोबाइल टॉवर से नीचे उतरी। स्थानीय थाना क्षेत्र के साहूपुर गांव के पास स्थित प्राइवेट कंपनी के मोबाइल टॉवर पर एक 17 वर्षीय किशोरी प्रेमी के साथ शादी की जिद्द के बाद परिजनों से नाराज होकर चढ़ गई। मोबाइल टावर चढ़ते ही हड़कंप मच गया।

सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष भगवान राम के नेतृत्व महिला पुलिस टीम की सदस्य विजय लक्ष्मी, रिया सिन्हा, कृतिका द्विवेदी, ममता यादव समेत काफी संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। घंटों समझाने-बुझाने के बाद किसी तरह से किशोरी मोबाइल टॉवर से नीचे उतरी।

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