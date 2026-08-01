Mau News: अखबार प्राप्त करने में लापरवाही पर होगी कार्रवाई : बीईओ
Mau News: सूरजपुर, हिन्दुस्तान संवाद। र्जनों परिषदीय विद्यालयों में अखबार वितरण को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। पिछले कई दिन
Mau News: सूरजपुर, हिन्दुस्तान संवाद। दोहरीघाट विकासखंड के बुढावर, पुरमोती, चक्रधरनाथ, बंधनपुर, जमुनीपुर, बेला कसैला सहित दर्जनों परिषदीय विद्यालयों में अखबार वितरण को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। पिछले कई दिनों से वह प्रधानाध्यापकों से फोन के माध्यम से संपर्क कर विभागीय निर्देशों का पालन सुनिश्चित करा रहे हैं। उन्होंने संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय के भीतर अनिवार्य रूप से अखबार प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि यह शासन एवं विभाग का स्पष्ट निर्देश है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि बार-बार निर्देश देना उचित नहीं है।
सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक अपने दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करते हुए तत्काल अखबार प्राप्त करें और विभागीय आदेशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करें। निरीक्षण अथवा समीक्षा के दौरान यदि किसी विद्यालय में लापरवाही अथवा आदेशों की अवहेलना पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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