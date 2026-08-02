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Mau News: साड़ के हमले से बाल-बाल बचा पुलिस का जवान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: रसूलपुर बाजार में आए दिन छुट्टा पशुओं के जमावड़े से हादसे का बना भय और बाजार में आए दिन छुट्टा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। रविवार को भी पशुओं के चौकी

Mau News: साड़ के हमले से बाल-बाल बचा पुलिस का जवान

Mau News: सूरजपुर, हिन्दुस्तान संवाद। रसूलपुर पुलिस चौकी परिसर और बाजार में आए दिन छुट्टा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। रविवार को भी पशुओं के चौकी परिसर और बाजार में डेरा जमाए रहने से राहगीरों, दुकानदारों और पुलिसकर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार को चौकी परिसर में ड्यूटी के दौरान तैनात एक एक कांस्टेबल की ओर कुछ दूरी पर खड़ा साड़ दौड़ा लिया। कांस्टेबल ने समय रहते स्वयं को सुरक्षित कर लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा। रसूलपुर चौकी प्रभारी नवीन कुमार कुशवाहा ने बताया कि छुट्टा पशु प्रतिदिन चौकी परिसर और बाजार में पहुंच जाते हैं।

इन्हें हटाना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी आमजन की सुरक्षा को देखते हुए पुलिसकर्मी समय-समय पर उन्हें वहां से हटाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान पुलिसकर्मियों की सुरक्षा भी खतरे में रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सांड पहले भी कई लोगों को घायल कर चुके हैं, जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लोगों ने प्रशासन से आवारा पशुओं को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।-

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