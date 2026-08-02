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Mau News: सम्पूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग के मामले सर्वाधिक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: - चारों तहसील में उच्चाधिकारियों ने फरियादियों की सुनी समस्याएं गई टीमें - सदर तहसील में एसडीएम और एसपी ने आए मामलों के निस्तारण के दिए निर्देश सचि

Mau News: सम्पूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग के मामले सर्वाधिक

Mau News: मऊ, संवाददाता। जनपद के चारों तहसील सभागाद में अगस्त माह के पहले शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान उच्चाधिकारियों ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। समाधान दिवस में आए मामलों में सर्वाधिक राजस्व विभाग के मामले रहे। सदर तहसील में मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुल 95 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 8 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष 87 शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि जनता की शिकायतों का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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घोसी में समाधान दिवस

घोसी संवाद के अनुसार तहसील सभागार में शनिवार को मुख्य राजस्व अधिकारी दिनेश मिश्रा की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में कुल 82 फरियादियों ने प्रार्थना पत्र सौंपे, जिनमें से मात्र 3 मामलों का मौके पर निस्तारण हो सका। शेष 79 शिकायतों के निस्तारण के लिये टीम गठित की गई। शिकायतों में राजस्व विभाग से 46, पुलिस विभाग से 25, विकास विभाग 9, नगर पंचायत से एक और अन्य विभाग एक शिकायतें प्राप्त हुई। मुख्य राजस्व अधिकारी ने कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उप जिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह, तहसीलदार अनीश सिंह, नायब तहसीलदार अभिषेक वर्मा व अमरनाथ यादव, राजस्व निरीक्षक पारसनाथ, परशुराम यादव, राजेश राम समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

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गैस और राशन शिकायतें

गैस नहीं मिलने और राशन कार्ड से नाम काटने की शिकायत

मुहम्मदाबाद गोहना। तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार सिंह ने पीड़ितों की समस्या सुनी। इस मौके पर 73 प्रार्थना पत्र में से 8 मामले का निस्तारण किया। साथ ही 6 अन्य मामलों के लिए मौके पर टीम भेजकर इसकी रिपोर्ट मांगी। इस मौके पर ग्राम धर्मशीपुर निवासी मंगरी देवी ने भारत गैस एजेंसी खैराबाद से गैस नहीं मिलने के संबंध में, रमेश शर्मा निवासी फरीदपुर राशन कार्ड से नाम काटने के संबंध में, हरिओम सिंह निवासी लग्गूपुर रास्ता को खुलवाने के संबंध में आदि फरियादियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को प्रार्थना पत्र देकर 2 दिन के अंदर मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उप जिलाधिकारी अर्चना अग्निहोत्री, तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार पांडे, नायब तहसीलदार गौरव शाह, खंड शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश तिवारी, एसडीओ विद्युत शैलेश कृष्ण, वन दरोगा विनोद आर्य समेत तहसील स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

सम्पूर्ण समाधान दिवस में कितनी शिकायतें मिलीं?
सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 95 शिकायतें मिलीं।
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