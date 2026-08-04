Mau News: ससुराल आए दामाद का पेड़ से लटकता मिला शव

Mau News: मधुबन, हिन्दुस्तान संवाद। रामपुर थाना क्षेत्र के अजोरपुर मर्यादपुर गांव में मंगलवार सुबह ससुराल आए दामाद की गांव के बाहर पेड़ से लटकता शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी होने पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जुट गए। साथ ही ससुरालवालों के साथ ही मृतक के घरवाले भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस और फारेंसिक टीम ने शव को जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। अजोरपुर मर्यादपुर गांव में मंगलवार सुबह जब गांव की महिलाएं शौच के लिए बाहर निकलीं, तो उन्होंने अली उल्लाह के ट्यूबवेल के पास एक बड़हल के पेड़ की डाल से साड़ी के फंदे पर शव लटकते हुए देखा।

महिलाओं के शोर मचाने पर मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जुट गए। ग्रामीणों ने शव की पहचान गांव निवासी धारी राजभर के दामाद के रुप में की। सूचना मिलते ही उसके ससुराल वाले भी पहुंच गए। उधर सूचना पाकर रामपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार सरोज मय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साक्ष्य जुटाने के लिए तत्काल फील्ड यूनिट टीम को भी मौके पर बुलाया। इस बीच मृतक के सगे परिजन भी मौके पर पहुंच गए। अजोरपुर मर्यादपुर निवासी धारी राजभर पुत्र स्व. द्वारिका राजभर ने पुलिस को लिखित सूचना दी कि बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के हरदिया जमीन निवासी दामाद 45 वर्षीय वीरन राजभर की मानसिक स्थिति पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी। सोमवार रात करीब 11 बजे वीरन ससुराल आया था। अत्यधिक नशे में होने के कारण परिजन उसे घर के बाहर ही लिटा दिए थे। वहीं मंगलवार सुबह पेड़ पर लटकता शव पाया गया। उधर, वीरन के परिजनों ने पुलिस को बताया कि उसने 3-4 दिन पहले अपने गांव में भी तालाब में कूदकर जान देने की कोशिश की थी लेकिन तब ग्रामीणों ने उसे बचा लिया था। रामपुर पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इस घटना के बाद परिजन बेहाल नजर आए।---------------------------------