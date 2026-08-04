Mau News: पैसा लेकर राजस्व अभिलेख से नाम हटाने का आरोप, एसडीएम से शिकायत
Mau News: सचित्र : 08-मधुबन तहसील में एसडीएम को शिकायती पत्रक सौंपते पीड़ित पैसा लेकर राजस्व अभिलेख से नाम हटाने का आरोप, एसडीएम से शिकायतपैसा लेकर राजस्व अभिलेख
Mau News: मधुबन, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील क्षेत्र में राजस्व विभाग के एक कानूनगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। काठंतराव गांव निवासी विजय शंकर तिवारी ने तहसील में तैनात कानूनगों पर पैसे लेकर उनकी पत्नी आशा तिवारी का नाम राजस्व अभिलेख से हटाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने सोमवार को एसडीएम दीपक सिंह से मिलकर लिखित शिकायत दी। एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार को जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़ित ने कानूनगों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की। साथ ही पत्नी आशा तिवारी का नाम पुन: सभी गाटों में दर्ज कराने की मांग की।
एसडीएम दीपक सिंह ने पीड़ित की बात सुनी और मामलें की गंभीरता को देखते हुए तत्काल तहसीलदार मधुबन को जांच के आदेश दिए।
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