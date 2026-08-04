Mau News: तेज रफ्तार मैजिक पलटी, सवार एक युवक घायल
Mau News: रानीपुर, हिन्दुस्तान संवाद। तेज रफ्तार मैजिक पलटी, सवार युवक घायलतेज रफ्तार मैजिक पलटी, सवार युवक घायलतेज रफ्तार मैजिक पलटी, सवार युवक घायलतेज रफ्तार
Mau News: रानीपुर, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र अंतर्गत किनुपुर गांव के पास मंगलवार शाम करीब चावल लदी मैजिक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक बिजली का खंभा टूट गया। मैजिक पर सवार अलदेमऊ निवासी जमालू गंभीर रूप से घायल हो गया वहीं घटना के बाद चालक फरार हो गया। मौके पर जुटे लोगों ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया। पलिया से चावल लादकर चिरैयाकोट की ओर जा रही तेज रफ्तार मैजिक किनुपुर के समीप अचानक अनियंत्रित हो गई। वाहन सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे को तोड़ते हुए एक गड्ढे में जाकर पलट गई। हादसे के वक्त मैजिक पर चावल की बोरियों के ऊपर बैठे जमालू पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद खालिद उछलकर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा।
तेज आवाज सुनकर जुटे लोगों ने जमालू को गड्ढे से बाहर निकाला। ग्रामीणों ने तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी और रानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया।
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