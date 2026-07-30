Mau News: सरयू का जलस्तर घटाव पर, तटवर्ती क्षेत्रों में कटान

Mau News: दोहरीघाट, हिन्दुस्तान संवाद। सरयू नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। नदी कभी स्थिर रह रही है तो कभी घटने लग रही है। गुरुवार को जलस्तर सुबह आठ बजे तक स्थिर रहने के बाद घटने लगा। बीते 24 घंटे में जलस्तर में 25 सेमी की कमी दर्ज की गई। नदी इस समय खतरा बिंदु 69.90 मीटर से 85 मीटर नीचे बह रही है। लेकिन इस समय लहरें उग्र है, जिसे देखकर तटवर्ती क्षेत्रों में खलबली मची हुई है। वहीं सरहरा पुरवे के सामने उपजाऊ भूमि को नदी कटान कर रही है। जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त है। नदी के जलस्तर पर नजर डाले तो बुधवार को 69.30 मीटर था। वहीं गुरुवार शाम चार बजे तक 25 सेमी की कमी दर्ज की गई। गुरुवार को नदी का जलस्तर 69.05 मीटर दर्ज किया गया। नदी इस समय खतरा बिंदु 69.90 मीटर से 85 सेमी नीचे बह रही है। लेकिन जिस हिसाब से नदी के जलस्तर में कमी और स्थिर हो रही है उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है नदी तटवर्ती क्षेत्रो में कभी भी कहर बरपा सकती है। वहीं इस समय सरहरा पुरवे के सामने सरयू नदी तेजी से कटान कर रहीं है। इस स्थान पर अब कोई भी कटानरोधी कार्य न होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जबकि जलस्तर बढ़ने से परमहंस बाबा कुटी के सामने कटान रुकी है। लेकिन और जलस्तर कम होने पर कटान शुरू होने की संभावना है। इस समय आजमगढ़-गोरखपुर मार्ग और सरयू नदी के बीच दूरी लगभग 100 मीटर से भी कम बची है। अगर कटान शुरू हुई तो राज्यमार्ग पर भी खतरा मंडरा सकता है। उधर, नदी के रौद्र रूप से नगर के ऐतिहासिक धरोहरों शाही मस्जिद, खाकी बाबा की कुटी, मुक्तिधाम, भारत माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, रामजानकी मंदिर, लोक निर्माण विभाग का डाक बंगला सहित आदि पर खतरा मंडराने लगा है। जबकि सिंचाई विभाग मऊ और बाढ़ खंड आजमगढ़ ने बंधों की निगरानी बढ़ा दी है। बंधों पर कर्मचारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुक्तिधाम स्थित भारत माता मंदिर पर दबाव बढ़ गया है। सुरक्षा में लगे बोल्डरों में कहीं-कहीं दरारें दिखनी शुरू हो गई हैं। इससे कस्बे के लोगों में भय है。