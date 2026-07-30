Mau News: सरयू का जलस्तर घटाव पर, तटवर्ती क्षेत्रों में कटान
Mau News: दोहरीघाट में सरयू नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी है, जिसके कारण तटवर्ती क्षेत्रों में खलबली मची हुई है। जलस्तर में 25 सेमी की कमी होने के साथ, कटान का खतरा बढ़ गया है। नदी के उग्र स्वरूप के कारण बाढ़ प्रभावित गांवों में लोग भयभीत हैं और सावधान रहने के निर्देश जारी किए गए हैं।
Mau News: दोहरीघाट, हिन्दुस्तान संवाद। सरयू नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। नदी कभी स्थिर रह रही है तो कभी घटने लग रही है। गुरुवार को जलस्तर सुबह आठ बजे तक स्थिर रहने के बाद घटने लगा। बीते 24 घंटे में जलस्तर में 25 सेमी की कमी दर्ज की गई। नदी इस समय खतरा बिंदु 69.90 मीटर से 85 मीटर नीचे बह रही है। लेकिन इस समय लहरें उग्र है, जिसे देखकर तटवर्ती क्षेत्रों में खलबली मची हुई है। वहीं सरहरा पुरवे के सामने उपजाऊ भूमि को नदी कटान कर रही है। जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त है। नदी के जलस्तर पर नजर डाले तो बुधवार को 69.30 मीटर था। वहीं गुरुवार शाम चार बजे तक 25 सेमी की कमी दर्ज की गई। गुरुवार को नदी का जलस्तर 69.05 मीटर दर्ज किया गया। नदी इस समय खतरा बिंदु 69.90 मीटर से 85 सेमी नीचे बह रही है। लेकिन जिस हिसाब से नदी के जलस्तर में कमी और स्थिर हो रही है उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है नदी तटवर्ती क्षेत्रो में कभी भी कहर बरपा सकती है। वहीं इस समय सरहरा पुरवे के सामने सरयू नदी तेजी से कटान कर रहीं है। इस स्थान पर अब कोई भी कटानरोधी कार्य न होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जबकि जलस्तर बढ़ने से परमहंस बाबा कुटी के सामने कटान रुकी है। लेकिन और जलस्तर कम होने पर कटान शुरू होने की संभावना है। इस समय आजमगढ़-गोरखपुर मार्ग और सरयू नदी के बीच दूरी लगभग 100 मीटर से भी कम बची है। अगर कटान शुरू हुई तो राज्यमार्ग पर भी खतरा मंडरा सकता है। उधर, नदी के रौद्र रूप से नगर के ऐतिहासिक धरोहरों शाही मस्जिद, खाकी बाबा की कुटी, मुक्तिधाम, भारत माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, रामजानकी मंदिर, लोक निर्माण विभाग का डाक बंगला सहित आदि पर खतरा मंडराने लगा है। जबकि सिंचाई विभाग मऊ और बाढ़ खंड आजमगढ़ ने बंधों की निगरानी बढ़ा दी है। बंधों पर कर्मचारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुक्तिधाम स्थित भारत माता मंदिर पर दबाव बढ़ गया है। सुरक्षा में लगे बोल्डरों में कहीं-कहीं दरारें दिखनी शुरू हो गई हैं। इससे कस्बे के लोगों में भय है。
नाले के पास बोल्डरों के खिसकने की आशंका
दोहरीघाट। डोमराज के घर के पास नदी में गिर रहे नाले के पास सुरक्षा में लगाए गए बोल्डर खिसकने का आशंका बना हुआ है। रामजानकी मन्दिर के घाट की सीढ़ियां पूरी तरह से डूब चुकी है, जिससे स्नान करने वालो को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सरयू नदी के धारा कि रफ्तार काफी तेज है। इससे मुक्तिधाम स्थित भारत माता मंदिर और शवदाह स्थल पर कटान की संभावना बढ़ गई है। एक बार कटान जलस्तर बढ़ने पर होती है और दूसरी बार कटान जलस्तर घटने पर होती है। जिस तरह से सरयू नदी का जलस्तर घट बढ़ रहा है उससे लग रहा है कि तटवर्ती क्षेत्रो में भारी तबाही करेगी। विभाग की तैयारियां अधूरी साबित हो रही हैं।
हर साल भारी तबाही मचाती है सरयू
दोहरीघाट। क्षेत्र के करीब 20 गांव हर साल सरयू नदी की बाढ़ से प्रभावित होते हैं। वहीं दर्जनों गांव ऐसे हैं, जो नदी के समीप बसे हुए हैं। बारिश शुरू होते ही पहाड़ी नालों एवं नेपाल से छोड़े जाने वाले पानी से नदी में बाढ़ आ जाती है। सरयू नदी की बाढ़ से हजारों बीघे फसल पानी में डूबकर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा तटवर्ती गांव के लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस जाता है। जिससे उनकी सारी गृहस्थी बर्बाद हो जाती है।
तटवर्ती क्षेत्रों में कटान का मंडरा रहा खतरा
दोहरीघाट। क्षेत्र के नवली, सरहरा, बीबीपुर, दोहरीघाट नगर, बहादुरपुर, चीऊटीडांड सहित आदि गांव सरयू नदी के मुहाने पर बसे हुए हैं। वहीं तीसरी बार बसाया गया नवली गांव के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहा है। इससे लोगों में दहशत है। सिंचाई विभाग एवं बाढ़ खण्ड की तरफ से कटान रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना नहीं बनाई जा सकी है।
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