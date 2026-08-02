Mau News: फिर बढ़ने लगा सरयू का जलस्तर, तटवर्ती क्षेत्रों में हड़कंप

Mau News: फिर बढ़ने लगा सरयू का जलस्तर, तटवर्ती क्षेत्रों में हड़कंप
Mau News: दोहरीघाट में सरयू नदी का जलस्तर 24 घंटे में 14 सेमी बढ़ गया है। यह खतरा बिंदु से 86 सेमी नीचे है, जिससे तटवर्ती गांवों में ग्रामीण चिंतित हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और कटान स्थलों पर निगरानी बढ़ाई गई है। नदी के जलस्तर में वृद्धि से ऐतिहासिक धरोहरों को भी खतरा है।
Mau News: दोहरीघाट(मऊ),हिन्दुस्तान संवाद। तेजी से घट रहा सरयू नदी जलस्तर का फिर बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में 14 सेमी की वृद्धि हुई है। हालांकि, नदी अब भी खतरा बिंदु से 86 सेमी नीचे बह रही है। लेकिन तटवर्ती गांवों में एक बार फिर बाढ़ को लेकर ग्रामीण चिंतित नजर आ रहे है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बांधों और कटान वाले स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। सरयू नदी के जलस्तर पर नजर डालें तो बीते शुक्रवार को 68.90 मीटर पर स्थिर हो गई थी। शनिवार को पूरे दिन जलस्तर स्थिर रहा। लेकिन देर रात से जलस्तर बढ़ने लगा।
रविवार की सुबह आठ बजे बढ़कर 69.04 मीटर पर पहुंच गया। नदी इस समय खतरे के निशान यानि 69.90 मीटर से 86 सेमी नीचे है। जलस्तर में बढ़ाव से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गई है। नदी के रुख से नगर के ऐतिहासिक धरोहरों खासकर शाही मस्जिद, खाकी बाबा की कुटी, मुक्तिधाम, भारत माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, रामजानकी मंदिर, लोक निर्माण के डाक बंगले आदि पर खतरा मंडरा रहा है।
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