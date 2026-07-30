Mau News: सपा व्यापार सभा के पदाधिकारियों ने व्यापारियों की सुरक्षा का लिया संकल्प
Mau News: समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के आगमन पर मऊ जनपद में व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं, संगठन के विस्तार और सुरक्षा पर चर्चा की गई। जायसवाल ने संगठन को सशक्त करने और व्यापारियों की आवाज़ को प्रमुखता से उठाने की आवश्यकता समझाई।
Mau News: मऊ, (चंद्रशेखर श्रीवास्तव)। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के जनपद आगमन पर गुरुवार को समाजवादी व्यापार सभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर कैम्प कार्यालय पर आयोजित संगठनात्मक बैठक में व्यापारियों की वर्तमान समस्याओं, संगठन के विस्तार, सदस्यता अभियान, आगामी व्यापारी संवाद कार्यक्रमों तथा संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने की रणनीति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। साथ ही साथ व्यापारियों की सुरक्षा का संकल्प भी लिया गया।बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि समाजवादी व्यापार सभा प्रदेश के व्यापारियों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि आज व्यापारियों के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं, जिनके समाधान के लिए संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अधिक से अधिक व्यापारियों को संगठन से जोड़ने, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाने तथा जनहित एवं व्यापारी हित के मुद्दों पर निरंतर संघर्ष करने का आह्वान किया। प्रदेश सचिव डॉ अजय चौरसिया ने कहा कि समाजवादी व्यापार सभा केवल एक संगठन नहीं, बल्कि व्यापारियों की आवाज़ है। संगठन का उद्देश्य व्यापारियों को सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना, उनकी समस्याओं को शासन-प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुँचाना तथा उनके हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास करना है। उन्होंने आगामी दिनों में मंडल एवं जनपद स्तर पर व्यापारी संवाद कार्यक्रमों को और अधिक व्यापक रूप से आयोजित करने पर भी बल दिया। बैठक में प्रदेश सचिव अभिषेक मद्धेशिया, पूर्व चेयरमैन अमिला अजय गुप्ता, जिलाध्यक्ष शिवम सोनी, अंकित मद्धेशिया, आदित्य राजभर, राजू गुप्ता, अभय गुप्ता, धनजी मद्धेशिया, सोनू चौधरी, आदेश,शिवप्रसाद राजभर सहित बड़ी संख्या में समाजवादी व्यापार सभा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं व्यापारी उपस्थित रहे।
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