Mau News: व्यापार मंडल ने बदहाल सड़कों को दुरुस्त करने की किया मांग

Mau News: व्यापार मंडल ने बदहाल सड़कों को दुरुस्त करने की किया मांग
Mau News: - अलाउद्दीनपुरा कार्यालय में बैठक में जिलाध्यक्ष ने जताया रोष टी मंच के महामंत्री आनंद ओमर ने किया। बैठक के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में जर्जर हो चुकी
Mau News: मऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिला कमेटी की बैठक अलाउद्दीनपुरा कार्यालय में जिलाध्यक्ष उमाशंकर ओमर की अध्यक्षता में हुई। जिसका संचालन प्रदेश आईटी मंच के महामंत्री आनंद ओमर ने किया। बैठक के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में जर्जर हो चुकी सड़कों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेकर रोष व्यक्त किया। साथ ही उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अविलम्ब सड़क को दुरुस्त किए जाने की मांग किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मऊ नगर से सदर चौक बाजार से भेली बाजार होते हुए बंधा रोड पर जाने वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर होकर गड्ढो में तब्दील हो गई है।
यही सड़क भेली बाजार से मिर्ची मस्जिद तक टूट-फूट कर जर्जर अवस्था में हो गई है। इन सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। आईटी मंच के प्रदेश महामंत्री आनंद ओमर ने कहा कि चिरैयाकोट से मोहम्मदाबाद गोहना नदवासराय, भिखारीपुर, बलुआ पोखरा होते हुए घोसी तक की सड़क की मरम्मत किए जाने का काम होना था। जिसमें चिरैयाकोट से मुहम्मदाबाद गोहना तथा नदवा सराय से घोसी तक तो सड़क बनाई गई परंतु बीच में मुहम्मदाबाद गोहना के तमसा नदी के पुल से नदवासराय बाजार तक सड़क नहीं बनाई गई है। यह सड़क इस समय पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। इसकी भी हालात बद से बदतर स्थिति में है। बैठक में कन्हैयालाल सर्राफ ,अनिल कुमार विश्वकर्मा, शमीम अहमद सर्राफ नदवासराय के आनंद कुमार बर्नवाल, मोहम्मदाबाद गोहना के जगदीश प्रसाद गुप्ता, वलीदपुर बाजार के मनीष वर्मा, सरायशादी बाजार के धीरज वर्मा, दोहरीघाट के शिवकुमार जायसवाल, घोसी के अभय तिवारी आदि उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।