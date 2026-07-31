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Mau News: मुर्गी लदी पिकअप खाई में पलटी, आठ कुंतल मुर्गियां मरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: - घायल चालक को अस्पताल में कराया भर्ती, वाहन क्षतिग्रस्त र तड़के एक मुर्गी लदी पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे में चालक घायल हो

Mau News: मुर्गी लदी पिकअप खाई में पलटी, आठ कुंतल मुर्गियां मरी

Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार तड़के एक मुर्गी लदी पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे में चालक घायल हो गया, जबकि वाहन में लदी करीब आठ से नौ कुंतल मुर्गियों की मौत हो गई। दुर्घटना में पिकअप भी क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर जुटे लोगों ने घायल चालक को सीएचसी में उपचार के लिए भर्ती कराया। पिकअप चालक चिरैयाकोट से मुर्गियां लेकर मुहम्मदाबाद गोहना की ओर आ रहा था। शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे टड़वा गैस एजेंसी के पास चालक को झपकी आ गई। इससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा।

तेज आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और चालक को वाहन से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए भेजा। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दुर्घटना में वाहन में लदी अधिकांश मुर्गियों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, वाहन में करीब आठ से नौ कुंतल मुर्गियां लदी थीं। हादसे के बाद सड़क पर कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा।

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