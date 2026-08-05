Mau News: भारत माता मंदिर पर बढ़ रहा सरयू का दबाव, बोल्डरों के खिसकने कि आशंका

Mau News: - स्थिर रहने के बाद फिर बढ़ने लगा नदी का जलस्तरदी का जलस्तर स्थिर रहने के बाद एक बार फिर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। बढ़ते जलस्तर के साथ ही नदी कि धारा उग्र

Mau News: दोहरीघाट,हिन्दुस्तान संवाद। सरयू नदी का जलस्तर स्थिर रहने के बाद एक बार फिर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। बढ़ते जलस्तर के साथ ही नदी कि धारा उग्र होती जा रही है। बुधवार को दोपहर बाद पांच सेमी बढ़कर नदी का जलस्तर खतरा बिंदु 69.90 मीटर से महज 45 मीटर नीचे है। इसी तरह जलस्तर बढ़ता रहा तो जल्द ही नदी खतरा बिंदु पार कर भारी तबाही मचानी शुरू कर देगी। जलस्तर बढ़ने के साथ ही कस्बा स्थित भारत माता मंदिर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा में लगे बोल्डरों के खिसकने कि आशंका को देखते हुए सिंचाई विभाग मंदिर कि सुरक्षा बढ़ा दिए है। साथ ही मंदिर के नीचे बोल्डरों को गिराया जा रहा है। वहीं बढ़ते जलस्तर के साथ ही तटवर्ती गांवो में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे ग्रामीणों के माथे पर चिंता कि लकीरें साफ दिखाई दी दे रहीं हैं।

जल स्तर पर नजर जलस्तर पर नजर डाले तो मंगलवार को 69.40 मीटर पर स्थिर था। जो बुधवार की सुबह आठ बजे भी उसी जलस्तर पर स्थिर रहा। लेकिन दोपहर बाद धीरे-धीरे जलस्तर बढ़ने लगा। शाम चार बजे तक पांच सेमी बढ़कर 69.45 मीटर पर पहुंच गया। इस समय नदी खतरा बिंदु 69.90 मीटर से 45 मीटर नीचे बह रही है। जलस्तर में हो रही वृद्धि से दोहरीघाट कस्बा सहित बीबीपुर, बहादुरपुर, कोरौली, पतनई, सरया, गोधनी, पाऊस, ठाकुरगांव, गौरीडीह, नईबाजार, नवली, सरहरा, रामपुर धनौली सहित आदि गांवों में बाढ़ का पानी घुसने का डर बना हुआ है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही सरहरा और परमहंस बाबा कुटी के सामने से लेकर धनौली रामपुर गांव तक कटान भी धीरे धीरे हो रही है है। वहीं मातेश्वरी धाम मंदिर के सामने अभी भी रुक-रुककर कटान हो रहीं है। भारत माता मंदिर के पास गिराए गए बोल्डर खिसकने का खतरा मंडराने लगा है। जिससे लोग खतरे की आशंका से दहशत में है। ऐतिहासिक धहरोहरों के बचाने के सिंचाई विभाग के जेई प्रिंस कुमार पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। नदी के रौद्र रूप धारण करने से मुक्तिधाम ,भारत माता मंदिर, डाक बंगला, शाही मस्जिद, दुर्गा मंदिर ,नागा बाबा की कुटी सहित ऐतिहासिक धहरोहरों पर खतरा मंडराने लगा है। साथ ही किसानों को बाढ़ आने की चिंता सताने लगी है。

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कटान रोकने को गिराए जा रहे पेड़

कटान की रोकथाम दुबारी,हिन्दुस्तान संवाद। मधुबन तहसील क्षेत्र के धर्मपुर बिशनपुर में सरयू नदी की कटान शुरू हो गई है। जिसे रोकने के लिए पेड़ों और उनकी डालों को कटान वाले स्थानों पर डाली जा रहीं है। इसके बाद भी कटान नही रुक रहीं है। जिससे ग्रामीणों में इस समय भय की स्थिति बनी हुई है।

धर्मपुर बिशुनपुर में बीते कई वर्षों से सरयू नदी कटान कर रहीं है। जिसे रोकने के लिए हर वर्ष करोड़ों रुपये की कटानरोधी परियोजनाओं पर काम होता है। इस वर्ष भी लाखों रुपये की लागत से कार्य कराया जा रहा है। इसके बाद भी कटान नही रुक रही। अभी नदी तटवर्ती खाली पड़े उपजाऊ भूमि को काट रहीं हैं। आबादी से काफी दूर है, लेकिन ऐसे ही कटान होती रही तो जल्द ही घरों के समीप नदी पहुंच जाएगी। ग्रामीण वर्षो से मजबूत बंधे के निर्माण की मांग कर रहे हैं। लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं इस समय हो रही कटान को रोकने के लिए सिंचाई विभाग पेड़ों और उनकी डालों को काटकर नदी में डाल रहा है। फिर भी कटान में कोई कमी नही आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी की कटान रोकने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों और स्थायी सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जाए। अनावश्यक रूप से हरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाकर पर्यावरण संरक्षण और जनहित के बीच संतुलन बनाया जाए。