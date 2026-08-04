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Mau News: जनसूचना उपलब्ध नहीं कराने पर अधिशासी अधिकारी को चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: - 15 दिनों के भीतर मांगी गई जनसूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने के निर्देश - 15 दिनों के भीतर मांगी गई जनसूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने के निर्देश - 15

Mau News: जनसूचना उपलब्ध नहीं कराने पर अधिशासी अधिकारी को चेतावनी

Mau News: कोपागंज, हिन्दुस्तान संवाद। विकस खण्ड क्षेत्र के अदरी नगर पंचायत में सूचना का अधिकार अधिनियम के नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। राज्य सूचना आयोग ने जनसूचना उपलब्ध नहीं कराने और पूर्व की सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मामले के अनुसार, अपीलकर्ता सौरभ राय ने नवंबर 2025 में जनहित से जुड़ी सूचना मांगी थी, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। आरोप है कि आयोग द्वारा पूर्व में निर्धारित दो सुनवाई तिथियों पर भी ईओ न तो उपस्थित हुए और न ही आयोग के निर्देशानुसार अपीलार्थी को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई।

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इस पर राज्य सूचना आयोग ने अंतिम अवसर देते हुए अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर मांगी गई जनसूचना रजिस्टर्ड डाक अथवा ईमेल के माध्यम से अपीलार्थी को उपलब्ध कराएं। यदि किसी कारणवश सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है तो आगामी 17 सितंबर को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि अधिशासी अधिकारी निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं अथवा आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-20 के तहत उनके विरुद्ध अधिकतम 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है।

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