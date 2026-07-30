Mau News: फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट का हमलावर आरोपी चढ़ा हत्थे

Mau News: फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट का हमलावर आरोपी चढ़ा हत्थे
Mau News: मऊ में एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपी ने बकाया किस्त की वसूली को लेकर हमला किया। पुलिस ने आरोपी आशीष यादव को गिरफ्तार कर उसके पास से खून से सने कपड़े और चाकू बरामद किया। पीड़ित गंभीर रूप से घायल हुआ और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
Mau News: मऊ, संवाददाता। शहर कोतवाली पुलिस टीम ने गुरुवार को फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को भीटी चौराहे के पास से दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से खून से सने कपड़े और चाकू बरामद किया। शहर कोतवाल प्रमेन्द्र कुमार सिंह ने कोतवाली में गुरुवार को प्रेसवार्ता के दौरान मामले का पर्दाफाश किया। शहर कोतवाल ने बताया कि यह हमला बकाया किस्त की रिकवरी के विवाद को लेकर किया गया था। प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में कार्यरत कर्मचारी 30 वर्षीय विनोद कुमार ईएमआई की किस्त की वसूली का काम करता है। रोज की तरह वह बुधवार शाम को किस्त की रिकवरी का काम करने के लिए बाइक पर सवार होकर निकला था।
इसी दौरान मूसरदह मोड़ के पास उसकी बाइक ओवरटेक करके रोकते हुए हमलावर ने उसके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर किया। इसके बाद वह मौके पर से भाग निकला था। वहीं हमले में फाइनेंस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। घटना के बाबत फरार आरोपी के खिलाफ शहर कोतवाली में धार 109 (1), 352, 351 ( 2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज करके फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। इस बीच गुरुवार सुबह शहर कोतवाली पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिला कि प्राइवेट रिकवरी एजेंट के ऊपर चाकू से हमला करने वाला फरार आरोपी भीटी चौराहे के पास आया हुआ है। इसपर टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान आशीष यादव निवासी नसोपुर थाना दक्षिण टोला के रूप में किया गया। पुलिस टीम की ओर से गिरफ्तार आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है।
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