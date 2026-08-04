Mau News: जनसुनवाई में सफाई एवं पेयजल के मामले आए सर्वाधिक
Mau News: - अधिशासी अधिकारी ने सुनी समस्याएं, 13 मामलों में 10 का निस्तारण - अधिशासी अधिकारी ने सुनी समस्याएं, 13 मामलों में 10 का निस्तारण - अधिशासी अधिकारी ने
Mau News: मऊ, संवाददाता। नगरवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से शासन ने ‘संभव कार्यक्रम’ के अंतर्गत जनसुनवाई की व्यवस्था की है। जिसके तहत सोमवार को नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी/उप नगर आयुक्त डा.मणि भूषण तिवारी ने जनसुनवाई की। इस दौरान 13 शिकायते आई। इसमें से 10 मामले का निस्तारण किया गया। जबकि अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित को अग्रसारित कर दिया। जनसुनवाई में सफाई एवं पेयजल के मामले सर्वाधिक रहे। जनसुनवाई में प्रकाश विभाग से एक, सफाई विभाग से 5 एवं जलकल विभाग से 7 शिकायतें प्राप्त हुई। इस प्रकार पालिका को संयुक्त रूप से कुल 13 शिकायतें मिली हैं।
अधिशासी अधिकारी डा.मणि भूषण तिवारी ने बताया कि जनसुनवाई का उद्देश्य जनहित मामलों के प्रति पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता की शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई के माध्यम से पालिका लक्ष्य के सापेक्ष सभी शिकायतकर्ताओं को अविलम्ब राहत पहंुचाने में मदद करती है। जनसुनवाई में कर अधीक्षक जय कुमार, अवर अभियंता सिविल मनोज कुमार सोनकर व रमेश चन्द, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक सत्य प्रकाश व राजीव कुमार शुक्ला, राजस्व निरीक्षक अमृता राय व बलराम पाण्डेय, निर्माण लिपिक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय, जलकल लिपिक कमलेश कुमार पाण्डेय एवं आगन्तुकगण समेत सम्बन्धित विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।
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