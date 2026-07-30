Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mau News: सड़क मरम्मत में लापरवाही पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
Follow us on Google News
share

Mau News: - मानक विहीन कार्य का आरोप, गुणवत्तापूर्ण निर्माण की मांग में मानकविहीन मार्ग निर्माण के विरोध में प्रदर्शन करते ग्रामीण मुहम्मदाबाद गोहना, हिन्दुस्

Mau News: सड़क मरम्मत में लापरवाही पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना, हिन्दुस्तान संवाद। करहा से शमशाबाद होते हुए जिला मुख्यालय मऊ तक जाने वाली मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति और मरम्मत कार्य में लापरवाही को लेकर बुधवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़क मरम्मत में घटिया कार्य का आरोप लगाते हुए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और गुणवत्तापूर्ण निर्माण की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग दतौली, दपेहड़ी, याकूबपुर, भुसुवां, पलिया समेत लगभग एक दर्जन गांवों के हजारों लोगों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है। वर्षों से सड़क जर्जर हालत में है, जिससे राहगीरों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ गया है।

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ दिन पहले सड़क के गड्ढों में कंक्रीट डाला गया था, लेकिन बाद में जेसीबी मशीन से उसे उखाड़ दिया गया। उनका कहना है कि मरम्मत के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है, जबकि सड़क का स्थायी और गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से मानकों के अनुरूप सड़क निर्माण कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि घटिया निर्माण जारी रहा तो कार्य रुकवाकर आंदोलन किया जाएगा।-----------------------

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mau News Mau Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।