Mau News: प्राउटिस्ट सर्व समाज और प्रगतिशील भोजपुरी समाज ने चलाया सदस्यता अभियान
Mau News: - समाज के सिद्धांत और उद्देश्यों के बारे में ग्रामीणों को दी जानकारी ग्रामीणों को किया जागरुक कोपागंज, हिन्दुस्तान संवाद। प्राउटिस्ट सर्व समाज की तर
Mau News: कोपागंज, हिन्दुस्तान संवाद। प्राउटिस्ट सर्व समाज की तरफ से पिछले तीन दिनों से धवरियासाथ, नरजा ताल और आस-पास के गांव में शुक्रवार को सदस्यता अभियान चलाया गया। इस प्रक्रिया में आम आदमी को प्राउटिस्ट सर्व समाज और प्रगतिशील भोजपुरी समाज के सिद्धांत और उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी गई। भोजपुरी भाषा और भोजपुरी संस्कृति के बारे में भी जागरुक किया। संगठन सचिव प्रवीण कुमार देव ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए यहां कृषि को उद्योग का दर्जा जरूर देना चाहिए और इसके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। कृषि को उद्योग का दर्जा मिलने से और जैसे उद्योगों में उद्योगपतियों को प्रॉफिट में उपयुक्त अंश दिया जाता है वैसे ही किसानों को भी उपयुक्त अंश मिलना चाहिए।
कार्यक्रम में प्रगतिशील भोजपुरी समाज के महासचिव रविंद्र कुमार यादव, सचिव सोनू राजभर, कन्हैया देव, राकेश साहनी, मनोहर देव, सन्नी सिंह, गौतम राजभर और जयप्रकाश सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।----------------------------------------
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