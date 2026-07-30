Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mau News: मऊ में हिंदू जागरण समिति ने मांगों के समर्थन में कलक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
Follow us on Google News
share

Mau News: मऊ, (सचिन मिश्र)। हिंदू जागरण समिति ने गुरुवार को कलक्ट्रेट पर जल जीवन मिशन

मऊ में हिंदू जागरण समिति ने मांगों के समर्थन में कलक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन
मऊ में हिंदू जागरण समिति ने मांगों के समर्थन में कलक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

Mau News: मऊ, (सचिन मिश्र)। हिंदू जागरण समिति ने गुरुवार को कलक्ट्रेट पर जल जीवन मिशन योजना में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत जिले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हो रही हैं। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अपने उद्देश्य पूरे नहीं कर पा रही है।अनियमितताओं के चलते आम लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत सिंह ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर समय रहते रोक नहीं लगी तो इसका सीधा नुकसान ग्रामीण जनता को उठाना पड़ेगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mau News Mau Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।