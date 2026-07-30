Mau News: भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंदू जागरण समिति के सदस्यों ने कलक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

Mau News: मऊ, संवाददाता। सरकार की अति महात्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गुरुवार को हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री को सम्बोधित मांग पत्र नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। चेताया कि अगर भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सौंपे गए मांग पत्र में हिंदू जागरण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना उद्देश्य था, लेकिन योजना का क्रियान्वयन अपेक्षित स्तर पर नहीं होने के कारण कहीं पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़के क्षतिग्रस्त कर कर छोड़ दी गई है, तो कहीं लोगों को नियमित रूप से पेय जल उपलब्ध नहीं हो रहा है।