Mau News: भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंदू जागरण समिति के सदस्यों ने कलक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन
Mau News: मऊ में हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र सौंपा और चेताया कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन में कमी और पानी की नियमित सप्लाई न होने के आरोप लगाए गए हैं।
Mau News: मऊ, संवाददाता। सरकार की अति महात्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गुरुवार को हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री को सम्बोधित मांग पत्र नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। चेताया कि अगर भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सौंपे गए मांग पत्र में हिंदू जागरण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना उद्देश्य था, लेकिन योजना का क्रियान्वयन अपेक्षित स्तर पर नहीं होने के कारण कहीं पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़के क्षतिग्रस्त कर कर छोड़ दी गई है, तो कहीं लोगों को नियमित रूप से पेय जल उपलब्ध नहीं हो रहा है।
ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एडवोकेट रामकृष्ण भारद्वाज ने कहा कि सरकार की इस योजना का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिलाध्यक्ष मनीष सिंह ने मांग किया कि प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की स्वतंत्रता और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इस अवसर पर प्रांत उपाध्यक्ष बृजेश सिंह पटेल, प्रांत मंत्री गुड्डू सोनकर, प्रांत मंत्री रवि गुप्ता, अमित वर्मा, यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष आर्यन सिंह, राज श्रीवास्तव एडवोकेट, योगेंद्र प्रजापति, गौरव गुप्ता, आशुतोष सिंह, अनुराग बरनवाल, आकाश ठाकुर, गोलू गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, मनोज कुमार वर्मा, गोलू सोनकर, नखडु साहनी, राजकुमार मौर्य, राजेश कुमार राजभर, अखिलेश पाठक, सुभाष दुबे, सत्येंद्र सोनकर, रोशन, सोनी, सत्यम गुप्ता, गिरिजा राजभर, तारकेश्वर जायसवाल आदि उपस्थित रहे।
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