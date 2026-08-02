Mau News: बिजली कटौती से उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ रही सांसत

Mau News: चिरैयाकोट, हिन्दुस्तान संवाद। पिछले एक पखवाड़े से चिरैयाकोट बिजली उपकेन्द्र के अंतर्गत आने वाले कस्बों और गांवों में बिजली की भीषण कटौती से उपभोक्ताओं को सांसत झेलनी पड़ रही है। दिन हो या रात, बिजली कब आएगी और कब चली जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। हाल यह है कि मात्र 6 से 7 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। जिसके चलते उपभोक्ताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चिरैयाकोट उपकेन्द्र के अंतर्गत आने वाले फीडर अल्देमऊ, सचुई, भेडि़याधर, चिरैयाकोट नगर सहित अन्य फीडर के अंतर्गत आने वाले गांवों में बिजली व्यवस्था बदहाल हो चली है। उपभोक्ता इरशाद अंसारी ने बताया कि बिल भुगतान के बावजूद भी बिजली के लिए तरसना पड़ रहा है।

व्यवसायी राजकुमार मौर्य का कहना है कि शाम की बिजली कटौती से दुकानदारी पर काफी असर पड़ रहा है। प्रतीदिन शाम को बिजली के आवाजाही का क्रम बना रहता है। जो चिंता का विषय है। बिजली का अभाव और उमस भरी गर्मी से तंग आकर शाम को समय से पहले दुकान बंद करना पड़ता है। छात्र मनीष का कहना है कि शाम कि बिजली कटौती छात्रों के लिये काफी कष्टकारी है। समस्या के चलते शाम को पठन पाठन में काफी परेशानी होती है। इस संबंध में चिरैयाकोट विद्युत उपकेन्द्र प्रभारी अवर अभियंता तारकेश्वर यादव का कहना है कि ओवर लोडिंग और फाल्ट के चलते कटौती की समस्या हो रही है। उपरोक्त समस्या से परेशान क्षेत्रीय लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित कराते हुए अविलंब समस्या समाधान की मांग की है।