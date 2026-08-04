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Mau News: पुलिस लाइन में एएसपी ने परेड का किया निरीक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: मऊ में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता का जायजा लिया और उन्हें फिट रहने के लिए दौड़ भी लगवाई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वाहनों की स्थिति और सुरक्षा उपकरणों की जानकारी ली। सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

पुलिस लाइन में एएसपी ने परेड का किया निरीक्ष
पुलिस लाइन में एएसपी ने परेड का किया निरीक्ष

Mau News: मऊ, संवाददाता। पुलिस लाइन में मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने परेड की सलामी लेने के बाद पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता का जायजा लिया और उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ भी लगवाई। निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को अनुशासन और बेहतर कार्यप्रणाली बनाए रखने के निर्देश दिए गए। परेड के बाद एएसपी ने यूपी-112 और विभिन्न थानों से आए वाहनों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने वाहनों की स्थिति, रखरखाव और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता की जांच की। साथ ही पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों से दंगा नियंत्रण और सुरक्षा उपकरणों के बारे में जानकारी ली तथा उनकी कार्यशील स्थिति का भी परीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान क्वार्टर गार्ड, स्टोर, परिवहन शाखा, मेस, पुलिस बैरक और पुलिस लाइन परिसर का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया। एएसपी ने सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की

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