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Mau News: ऑपरेशन मजनू अभियान के तहत 54 मनचलों के खिलाफ हुई कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: मऊ में पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देश पर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मजनू चलाया गया। इस अभियान में 54 मनचलों को हिरासत में लिया गया और 12 बाइकों को जब्त किया गया। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और बंधपत्र भरवाए ताकि भविष्य में पुनरावृत्ति न हो।

Mau News: ऑपरेशन मजनू अभियान के तहत 54 मनचलों के खिलाफ हुई कार्रवाई

Mau News: मऊ, संवाददाता। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देश पर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर ऑपरेशन मजनू अभियान चलाया गया। अभियान के तहत अलग-अलग स्थानों से पुलिस टीम ने 54 मनचलों को हिरासत में लेते हुए 12 बाइकों को जब्त कर लिया। पुलिस टीम की कार्रवाई से पूरे दिन अफरा-तफरी मची रही। अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों के पास संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे, छात्राओं से छेड़छाड़ की आशंका वाले और स्टंटबाजी कर रहे कुल 54 युवकों को पकड़ा गया। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उनसे बंधपत्र भरवाया गया ताकि वे भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल न हो सके।

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साथ ही साथ यातायात नियमों का उल्लंघन और स्टंटबाजी में इस्तेमाल की जा रही 12 मोटरसाइकिलों को भी सीज किया गया।

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