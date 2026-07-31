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Mau News: मारपीट में चार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: दोहरीघाट। थाना क्षेत्र के गोठा गांव निवासी आर्यन की तहरीर पर मारपीट केदोहरीघाट। थाना क्षेत्र के गोठा गांव निवासी आर्यन की तहरीर पर मारपीट के मामले में

Mau News: मारपीट में चार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

Mau News: दोहरीघाट। थाना क्षेत्र के गोठा गांव निवासी आर्यन की तहरीर पर मारपीट के मामले में पुलिस ने आदित्य, दिव्यांशु, सत्यम, चंदन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि बीते 29 जुलाई की शाम पांच बजे शाम पांच बजे गोठा बाजार गए थे। पुरानी बात लेकर ये सभी गाली देते हुए लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिए। थाना प्रभारी निरीक्षक रामायण सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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