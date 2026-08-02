Mau News: न्यायालय के आदेश पर बरामद अवैध शराब को किया नष्ट
Mau News: सचित्र : 14-कोपागंज थाना पुलिस द्वारा बरामद अवैध शराब को नष्ट करने की कार्रवाई करती पुलिस न संवाद। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाने की पुलिस ने आ
Mau News: कोपागंज, हिन्दुस्तान संवाद। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाने की पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत बरामद किए गए अवैध देशी शराब, अंग्रेजी शराब व बीयर शराब को रविवार को नष्ट करने की कार्रवाई की। आबकारी एक्ट के तहत कोपागंज पुलिस ने विगत दिनों चेकिंग के दौरान अवैध 14 लीटर देशी शराब, 2372 लीटर अंग्रेजी शराब एवं 2386 लीटर अवैध बीयर को जब्त करने की कार्रवाई की थी। जिसको न्यायालय के निर्देश के बाद सीओ घोसी जितेंद्र सिंह, तहसीलदार रबीन्द्र कुमार, थाना प्रभारी रोहन राकेश सिंह व अन्य पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में जेसीबी द्वारा गड्ढा खुदवाकर नष्ट करने की कारवाई की गई।
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