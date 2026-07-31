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Mau News: मानक के विपरीत बस संचालन पर आठ का किया चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: - कोतवाली पुलिस ने थानीदास मोड़ पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से कोतवाली पुलिस द्वारा थानीदास मोड़ पर सघन वाहन चेकिंग की

Mau News: मानक के विपरीत बस संचालन पर आठ का किया चालान

Mau News: घोसी, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली पुलिस ने मानक विहिन एवं ओवरलोडिंग बसों का संचालन करने के खिलाफ शुक्रवार को विशेष अभियान चलाया। सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से कोतवाली पुलिस द्वारा थानीदास मोड़ पर सघन वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान क्षेत्र से गुजरने वाली बसों को रोककर उनकी गहन जांच की गई। जिसमें मानक विहीन और ओवरलोड सवारी बैठाकर बसों का संचालन करने के मामले में आठ बसों का चालान काटने की कार्रवाई की गई। कोतवाली पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान कई बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां पाई। इसके अतिरिक्त कई बसों के आवश्यक दस्तावेज भी अधूरे या निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे।

नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आठ बसों का ई-चालान किया। पुलिस ने बस चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा और परमिट सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच की। जिन वाहनों में दस्तावेजी कमियां मिलीं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। साथ ही वाहन संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि भविष्य में ओवरलोडिंग, अवैध संचालन या वैध दस्तावेजों के बिना वाहन चलाते पाए जाने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी डा.जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है,बल्कि दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों के लिए गंभीर खतरा भी पैदा कर सकता है। ऐसे वाहनों चालकों व उनके मालिकों के विरुद्ध आगे भी अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

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