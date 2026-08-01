Mau News: बंदर के बच्चे की हत्या का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

Mau News: घोसी (मऊ) हिन्दुस्तान संवाद। घोसी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नकटा क्षेत्र के रघौली गांव में बंदर के बच्चे की एयरगन से हत्या के मामले में फरार एक आरोपी को पुलिस टीम ने शनिवार को दबिश देकर घोसी बाजार के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस टीम ने एयरगन भी बरामद किया। वहीं मृत बंदर के बच्चे का पोस्टमार्टम के बाद दोहरीघाट स्थित मुक्ति धाम पर अंतिम संस्कार किया गया। मामले का पर्दाफाश क्षेत्राधिकारी घोसी डॉ. जितेन्द्र कुमार सिंह ने शनिवार को कार्यालय पर प्रेसवार्ता के दौरान किया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि स्थानीय घोसी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रघौली गांव स्थित एक अमरुद के बागिचे में कुछ बंदर के बच्चे पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे।

इसी दौरान दो लोग एयरगन से पेड़ की डाली पर बैठे बंदर के बंदर के ऊपर फायर कर दिए थे। एयरगन से फायरिंग के दौरान एक बंदर के बच्चे की मौके पर मौत हो गई। बंदर के बच्चे की मौत के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाबत बजरंग दल के जिलाध्यक्ष और घोसी निवासी प्रांशु सिंह तेजस की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी सफरुद्दीन उर्फ सफर और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। उधर सूचना मिलते ही घोसी कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और बंदर के बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पशु अस्पताल भेज दिया। पोस्मार्टम के बाद बंदर के बच्चे के शव का दोहरीघाट स्थित मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार किया। वहीं पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर घोसी बाजार से बंदर के बच्चे की हत्या फरार एक आरोपी सफरुद्दीन उर्फ सफर निवासी रघौली थाना घोसी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने गिरफ्तार आरोपी के पास से बंदर के बच्चे की हत्या में प्रयुक्त एयरगन भी बरामद किया।